قانون گریزی بر کشور سایه افکنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پورمحمدی ظهر یکشنبه در جمع تجار و فعلان اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات سیستم مالیاتی کشور اظهار داشت: متاسفانه سیستم مالیاتی کشور معیوب است زیرا مالیات ها بیشتر متوجه بخشهای مولد اقتصادی است.

سیستم مالیاتی کشور معیوب است

وی افزود: در حال حاضر در کشور و در بخش هایی که پول کلان جریان دارد متاسفانه کمتر مورد توجه مالیاتی قرار می گیرد که این مشکل باید با کار کارشناسی بر طرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه با بیان اینکه اصل خصوصی سازی باید به دقت انجام شود، گفت: باید دقت بیشتر بر روند اجرا قوانین خصوصی سازی و اصل 44 انجام شود و این موضوع بسیار با اهمیت است.

پورمحمدی با بیان اینکه باید بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیشتر نقش آفرینی کند،اظهار داشت: کشور نباید دولتی اداره شود از طرفی نیز بخش خصوصی نیز نباید توقع داشته باشد که مشکلاتش را دولت برطرف کند.

صندوق توسعه ملی نباید به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود

رئیس سازمان بازرسی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی گفت: این سازمان در تلاش است تا صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نشود.

پورمحمدی در ادامه با تاکید بر لزوم شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور گفت: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی از ضرورت های پیشرفت و توسعه کشور است،لذا مدیران باید تلاش کنند که فعالیتشان دقیق،کامل و شفاف باشد.

رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان با بیان اینکه تحریم ها به فضای اقتصادی کشور ما فشار می آورد، تصریح کرد: در این فضا باید به گونه ای عمل کنیم که این تحریم ها فشار مضاعف به اقتصاد کشور وارد نکند.