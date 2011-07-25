محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در سطح فنی بالاتری نسبت به دوره‌های گذشته برگزار شد. در این رقابت‌ها اعضای تیم ما در یک جدول سخت و دشوار پیکار کردند و با ارائه مبارزات دیدنی موفق شدیم در بخش مردان عنوان قهرمانی را کسب کنیم.

وی افزود: از عملکرد کلیه اعضای تیم ملی کاراته رضایت کامل دارم. آنها که به مدال دست پیدا کردند نتیجه زحمات خود را با یک مدال ارزشمند گرفتند و آنها که از رسیدن به مدال محروم شدند نیز بدون کم کاری هر چه در توان داشتند به کار گرفتند.

سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان در مورد مقایسه نتیجه این تیم نسبت به دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در دوره گذشته تیم ایران با کسب شش مدال طلا در بخش مردان قهرمان شد که آن شش مدال طلا بار روانی تیم را افزایش داده بود.

وی افزود: در این دوره هدف ما کسب عنوان قهرمانی بود. رسیدن به این عنوان برای ما اولویت داشت که در نهایت به آن دست پیدا کردیم. هرچند سطح فنی مسابقات نسبت به دوره گذشته افزایش یافته بود و همچنین رقابت‌ها فشرده‌تر و خیلی سنگین‌تر پیگیری شد اما با تلاش ملی پوشان به هدفی که برای خود متصور شده بودیم، رسیدیم.

بهرامی با اشاره به قهرمانی تیم ملی ایران در بخش کومیته تیمی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اظهار داشت: این ارزشمندترین مدال رقابت‌ها بود که در طول دوره‌های گذشته برای سومین بار نصیب کشورمان شده است. با این مدال طلا ثابت کردیم که فاصله کاراته ایران با آسیا خیلی زیاد است.

سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان خاطر نشان کرد: در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اردن، قزاقستان، کره جنوبی و چین را با قاطعیت شکست داده و قهرمان شدیم. این نشان می دهد، ایران در کاراته از رقبای آسیایی پیشی گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: ماه‌ها بدون دیدار تدارکاتی و با مشکلات متعددی که داشتیم سخت تمرین و تلاش کردیم و اجازه ورود حاشیه به تیم را ندادیم. امروز خوشحالم که با این عنوان خستگی چندماه از بدن‌های ما خارج شد.