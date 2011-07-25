احمد سعیدی به خبرنگار مهر گفت: شهر کرمان سابقه و تجربه برگزاری موفقیت آمیز جشنواره فیلم کودک را در کارنامه دارد، مردم و مسئولان فرهنگ دوست این منطقه دوست دارند جشنواره را در کرمان برگزار کنیم اما مشکل جدی بودجه داریم و نمیتوانیم به طور مستقل جشنواره را برگزار کنیم.
وی ادامه داد: اگر عزم ملی و استانی باهم پیوند بخورد برگزاری جشنواره فیلم کودک در کرمان اتفاق میافتد، استانداری و نهادهای حامی استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد سینمایی فارابی و... میتوانند در برگزاری این جشنواره به ما کمک کنند، اگر بودجه مناسب در اختیار داشته باشیم جشنواره فیلم کودک را برگزار خواهیم کرد، در غیر این صورت شرایط مهیا نیست.
سعیدی افزود: ما آذرماه جشنواره فیلم کوتاه امر به معروف را برگزار میکنیم و برنامههای فرهنگی مختلفی داریم که بخشی از بودجه به آنها اختصاص پیدا کرده است، در این فضا برگزاری یک جشنواره با قدمت فیلم کودک آسان نیست و باید ابتدا هزینهها و بودجهها فراهم شود تا کرمان میزبانی شایسته برای جشنواره باشد.
وی گفت: شهر کرمان همیشه از گزینههای برگزاری جشنواره فیلم کودک بوده و نامش بارها شنیده شده است، تمایل و رغبت در ما و مردم شهر هم وجود دارد و برای استان کرمان حرکتهای فرهنگی باارزش و مهم است، اما طبیعی است با حمایتهای ملی راه برای برگزاری جشنواره فیلم کودک هموار میشود.
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