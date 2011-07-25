منبع درسی علوم انسانی آماده شد/ عناوین منابع جدید علوم انسانی

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بیش از 50 جلد کتاب در حوزه علوم انسانی بر اساس سرفصلهایی که داشتیم سفارش داده شده و منتظر آماده شدن این کتابها هستیم تا درباره اینکه آنها به عنوان کتاب درسی دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرند در شورای عالی برنامهریزی آموزش عالی تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی افزود: 4 جلد از این کتابها که مشتمل بر موضوعات بهداشت روانی، حکمت اشراق و سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت میشوند آماده شده و به زودی در دستور کار شورای عالی برنامهریزی آموزش عالی قرار میگیرد تا برای استفاده از این کتابها به عنوان کتاب درسی دانشگاهی تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حکمت اشراق در دو جلد، بهداشت روانی و سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت هر کدام در یک جلد آماده شدهاند.
به گزارش مهر، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی اواخر سال گذشته در جمع روسای دانشگاههای منتخب طرح آمایش آموزش عالی در بندرعباس از شروع بازنگری 38 رشته علوم انسانی خبر داده و گفته بود: بازنگری 380 درس از دروس رشتههای علوم انسانی را در اولویت قرار دادیم و همچنین تهیه 58 کتاب علوم انسانی را نیز در دستور کار داریم.
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