ساخت دستگاهی برای تولید آب مقطر استریل بدون نیاز به فیلتر

صفورا موسوی پور مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دستگاه اتوترموستریل به صورت تمام اتوماتیک قادر به تولید آب مقطر استریل است.

وی با اشاره به جزئیات این دستگاه، یادآور شد: این سیستم قادر به اتصال به آب شهری است و نیازی به وارد کردن آب به صورت دستی در آن وجود ندارد و قادر است بدون نیاز به فیلتر املاح و مواد مضر و بیماری زای آن را جدا و تخلیه کند.



موسوی با بیان اینکه سیستم ایمنی این دستگاه ترموستاتیک است، ادامه داد: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که امکان استفاده از برق و یا برق و گاز به طور همزمان در ساعات پر مصرف شبانه وجود دارد.



مدیر عامل شرکت هوا کشت آریا با تاکید بر اینکه این دستگاه به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: این دستگاه در صنایع پزشکی، دندان پزشکی، دارو سازی، آزمایشگاهی و مواد شوینده کاربرد دارد.

