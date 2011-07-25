  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۹

ساخت دستگاهی برای تولید آب مقطر استریل بدون نیاز به فیلتر

ساخت دستگاهی برای تولید آب مقطر استریل بدون نیاز به فیلتر

پژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دستگاه اتوماتیکی را برای تولید آب طراحی و تولید کردند که بدون نیاز به فیلتر عوامل بیماری زا را از آب جداسازی کند.

صفورا موسوی پور مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دستگاه اتوترموستریل به صورت تمام اتوماتیک قادر به تولید آب مقطر استریل است.

وی با اشاره به جزئیات این دستگاه، یادآور شد: این سیستم قادر به اتصال به آب شهری است و نیازی به وارد کردن آب به صورت دستی در آن وجود ندارد و قادر است بدون نیاز به فیلتر املاح و مواد مضر و بیماری زای آن را جدا و تخلیه کند.
 
موسوی با بیان اینکه سیستم ایمنی این دستگاه ترموستاتیک است، ادامه داد: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که امکان استفاده از برق و یا برق و گاز به طور همزمان در ساعات پر مصرف شبانه وجود دارد.
 
مدیر عامل شرکت هوا کشت آریا با تاکید بر اینکه این دستگاه به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: این دستگاه در صنایع پزشکی، دندان پزشکی، دارو سازی، آزمایشگاهی و مواد شوینده کاربرد دارد. 
 
کد مطلب 1366653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها