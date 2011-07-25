به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی وزیر سایق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور فرمانده کل سپاه با حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران بخش‌های مختلف پاسخ داد و چند اتفاق فرهنگی کشور در گفتگوی او با بخش فرهنگ و هنر مورد بررسی قرار گرفت.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: برخی می‌گویند فیلم "تهران من حراج" ساخته گراناز موسوی در زمان وزارت شما مجوز گرفته بود. این حرف مورد تایید شما است یا تکذیبش می‌کنید؟

من در جلسات بررسی فیلم‌هایی که درخواست مجوز داشته‌اند، نبوده‌ام، پیشنهاد می‌کنم صحت این امر را از دوستانی چون آقایان نیرومند و جعفری‌جلوه که در کمیته مربوطه حضور داشتند سوال کنید. اما من بدون اینکه اطلاعی از زمان ساخت فیلم نامبرده داشته باشم این نکته را ذکر می‌کنم که برای آثار سینمایی دو مرحله در وزارتخانه طی می‌شود که نخست دریافت مجوز ساخت و دوم مجوز اکران است. بسیار پیش آمده که فیلم‌هایی در ابتدا برای ساخت ارائه شده و از آنجایی که مورد نامناسبی نداشته‌اند مجوز دریافت کرده‌اند. اما در مراحل ساخت به شکل دیگری ادامه یافته‌اند. در نتیجه وزارتخانه از اکران آن‌ها جلوگیری کرده است که این امر گاه با اصلاحاتی فیصله پیدا کرده و در معدود مواردی که فیلم اصلاح پذیر نبوده به کلی توقیف شده است. با این وجود گرچه از زمان دقیق ساخت این فیلم خبر ندارم اما مطمئنم که در آن زمان مجوز اکرانی به آن داده نشده است.

*آقای صفار وضعیت سینمای ایران در یکی دو سال اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا سینمای فعلی ما سینمای خانواده است؟

خیزی که در سال‌های اخیر برای رفاقت با خانواده در سینمای ایران برداشته شد و همه قبول دارند که دوره ما آغاز این خیز بوده است، تلاشی در راستای آشتی خانواده‌ها با سینما بود. اما اگر این حرکت ادامه و امتداد پیدا نکند و در میانه راه به دلیل محافظه‌کاری‌هایی چون ترس از ناراحتی و دلخوری شخص یا اشخاصی متوقف شود، به جایی نخواهد رسید. باید خون دل خورد و لااقل 10 سالی دندان طمع مواجهه همیشگی با تعریف و هورا کشیدن دیگران را کشید. چنین سرمایه گذاری کلی، سلامت سینما را به دنبال خواهد داشت. آن زمان می‌توانیم قبول کنیم آثاری نیز برای ذائقه عامه مردم تولید شود با این رویکرد که مراقب باشیم آثار مبتذل نشود و فیلم‌هایی با سطحی برای ذائقه‌های مشکل پسندتر نیز دیده شود. البته این ثابت شده است که فیلم‌های خوب همیشه هم استقبال عامه مردم را به دنبال دارند و هم خواص جامعه.

*حدود سه ماه پیش اعلام شد صدا و سیما جلوی ساخت برنامه مهدوی "به سوی ظهور" را گرفته است و با پخش قسمت‌هایی که تا آن زمان از برنامه ضبط شده بود، دیگر "به سوی ظهور" به روی آنتن نخواهد رفت. یکی از آن قسمت‌ها حضور شما در برنامه در راستای معرفی مدعیان دروغین و بحث پیرامون جریان انحرافی کشور بود که چند هفته بعد با تاخیر و البته تعدیل به روی آنتن رفت. چه تحلیلی از این ماجرا و نفوذی که منجر به این اتفاقات شد دارید؟

من آن قسمت از برنامه را دیدم که در قیاس با آنچه ضبط شده بود تنها مختصری تفاوت داشت و من آن را حمل بر نفوذ جریان انحرافی نگذاشتم. برداشت من این است که برخی از مدیران رسانه ملی دست به عصا و محافظه کار هستند. انگار مدام این نگرانی را دارند که آنچه پخش می‌کنند ممکن است صدای برخی را دربیاورد که جایگاه و نفوذی دارند و قرار بوده رعایت حالشان شود. اندک حذف آن قسمت نیز لطمه‌ای به اصل مطلب نزده بود و خوشبختانه توضیحات بعدی که ارائه شد و از همه مهم‌تر توضیح بسیار حکیمانه و صریح حضرت آقا و موضعی که در قبال انحراف‌های فکری اخیر گرفتند آب پاکی را بر دست تمام کسانی ریخت که قصد محافظه‌کاری در این زمینه را داشتند.

*اما به هر روی اکنون تنها برنامه تخصصی مهدویت در صدا و سیما از جدول پخش حذف شده است.

شاید یکی از بهترین مراکزی که می‌تواند با این جریان انحرافی مبارزه کند همین تلویزیون باشد. البته منظور از جریان انحرافی نه گروهی که اطراف دولت می‌چرخند بلکه انحرافی که ریشه‌دار و در تلاش برای خروج دین از حالت شریعت‌مدار و رساندن به کشف و شهود مداری است. این که در دین اشخاص به دلشان رجوع کنند و ببینند دلشان چه می‌گوید یا خواب امام زمان (عج) را ببینند و حضرت در خواب تکلیفشان را روشن کند! باید به قدر کافی به افرادی که می‌خواهند از تبعیت کردن از مکتب و شریعت طفره بروند حمله شود. چرا که آن‌ها عقبه دارند و عقبه‌شان نیز بیشتر از تعداد افراد کم‌مایه‌ای است که دور و بر دولت هستند. برای همین تصور می‌کنم به ویژه با موضعی که اخیرا حضرت آقا گرفته‌اند مجددا این برنامه احیا خواهد شد.

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گفتگو: مریم عرفانیان