توزیع کارت کنکور فنی حرفه ای ها از امروز/ رقابت 402 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، 402 هزار و 32 داوطلب در آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 90 شرکت کرده اند.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کارت آزمون خود را دریافت کنند.

آزمون کاردانی نظام جدید در روز 7 مرداد برگزار می شود از میان شرکت کنندگان 134 هزار و 670 نفر زن و 267 هزار و 362 نفر مرد هستند که در 41 کد رشته به رقابت می پردازند از میان کد رشته های اعلام شده، آزمون 21 کد رشته در صبح جمعه و آزمون 20 کد رشته در بعدازظهر جمعه برگزار می شود.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش اولیه در آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید در آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی 125 هزار و 92 نفر است که از این تعداد 34 هزار و 65 نفر در دوره روزانه آموزشکده های فنی و حرفه ای، 76 هزار نفر برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و 15 هزار و 27 نفر نیز برای دوره های شبانه مراکز آموزشی پذیرش می شوند.