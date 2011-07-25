جزئیات برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی/ موارد تقلب و تخلف در آزمون

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز پنجشنبه 6 مرداد در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود و بر این اساس آزمون داوطلبان گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه در صبح پنجشنبه و آزمون داوطلبان گروه های آموزشی پزشکی ، کشاورزی ، علوم انسانی ، هنر و دامپزشکی در بعد از ظهر پنجشنبه برگزار خواهد شد.

وی گفت: کلیه داوطلبان شرکت در آزمون می توانند برای مشاهده و پرینت کارت با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کارت خود را دریافت کنند. از میان شرکت کنندگان در کنکور کاردانی به کارشناسی 165 هزار و 18 نفر زن و 207 هزار و 911 نفر مرد هستند.

طباطبایی یادآور شد: داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

وی اظهار داشت: در صورت بروز رفع نقص در کارت آزمون، داوطلبان می توانند بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی به محل های مشخص شده برای رفع نقص مراجعه کنند در صورتی که داوطلبان در بندهای نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، شماره ملی، کد و عنوان رشته تحصیلی، موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی، سال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، وضعیت اشتغال (کارمندی) و استان بومی، مغایرت مشاهده کنند لازم است برای اصلاح آن حداکثر تا 7 مرداد به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش تاکید کرد: در صورتی که داوطلب در بندهای جنس، دین، معلولیت و زبان امتحانی تفاوت مشاهده کرد، باید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 مرداد به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کند. همچنین در صورت اشکال و یا فقدان عکس در کارت آزمون نیز داوطلب باید در تاریخ اعلام شده با همراه داشتن 2 قطعه عکس نسبت به رفع نقص اقدام کند.

وی گفت: درهای ورودی حوزه‌های امتحانی صبح راس ساعت 7 صبح و بعداز ظهر راس ساعت 14:30 بعد از ظهر بسته خواهد شد و شروع فرآیند آزمون صبح راس ساعت 7:30 صبح و بعد ازظهر راس ساعت 15 بعد از ظهر آغاز می شود.

طباطبایی با اشاره به موارد تخلف همراه داشتن وسایل اضافی گفت: همراه داشتن کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی ممنوع است. به همراه داشتن هر کدام از وسایل به عنوان تقلب و تخلفی تلقی شده و با داوطلبان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری برخورد می شود.