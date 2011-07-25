به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه داستان، 11 داستان کوتاه را شامل میشود. «در گرگ و میش هوا»، «دوبلور»، «چشمهای خیس»، «پیانو»، «لابه لای گریه»، «سوژه»، «آقای سلینجر»، «باغ گل رز»، «کولی»، «مارمولک» و «همفری بوگارت» عنوان داستانهای این مجموعه هستند.
رامین جهان پور متولد 1351 از سال 66 شروع به فعالیت در نشریات ادبی کرد و تا به حال مقالات و داستانهای کوتاه متعددی از او در مطبوعات به چاپ رسیده است. «گردو ریزان» نام مجموعه داستان اول اوست که در سال 88 از این نویسنده، توسط نشر انتشارات انجمن قلم ایران چاپ شد.
در قسمتی از داستان مارمولک از این کتاب میخوانیم:
فردای آن روز وقتی آقای نگارشی از خواب برخاست قبل از هر چیز وارد اتاق خواب شد. در کمال ناباوری مارمولک کوچکی را دید که درست در زیر تخت، چهاردست و پا به نوار کاغذی چسبیده و بی حرکت خوابیده بود. آقای نگارشی فریاد زد: «گیر افتاد... اینم از نقشه خواهر زن باهوشم.» زن آقای نگارشی خمیازهای کشید و گفت: «جدی میگی؟» آقای نگارشی گفت: «اگه باور نداری بیا نگاش کن.»
«دوبلور» با 48 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 1800 تومان به تازگی توسط نشر روزگار چاپ و عرضه شده است.
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