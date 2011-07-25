مقبره شیخ شهاب؛ تنها موزه ادب و عرفان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فرهنگی تاریخی شیخ شهاب الدین اهری در 95 کیلومتری شمال تبریز،‌ مرکز استان آذربایجان شرقی و در شهرستان اهر واقع شده و با فعالیتهای انجام شده برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی آماده شده است.

این مجموعه که در بافت قدیمی مرکز منطقه اهر ارسباران قرار دارد به جهت واقع شدن در شاهراه گردشگری منطقه ارسباران سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است که امسال بازدید از این مجموعه فرهنگی و آثار تاریخی شهرستان، نسبت به سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.

این مجموعه در دوره صفویه و به احتمال زیاد در روزگار شاه عباس اول بر مزار شیخ شهاب الدین اهری، در شهر اهر ساخته شده اما آثاری از دوره های قبل (دوره ایلخانی) در آن وجود دارد و شامل ساختمان های خود خانقاه، مسجد، ایوانی بلند، مناره ها و تعدادی غرفه است.

ساختمان بنای شیخ شهاب :

ساختمان بنا شامل خانقاه، مسجد، ایوانی بلند، مناره ها و غرفه های متعدد است.

تاریخ بنا بدرستی معلوم نیست لیکن از قرن هفتم هجری قمری ساختمان بنا دارای تشکیلاتی بوده است.

هرچند بعضی آنرا منتسب به زمان شاه عباس صفوی می دانند ولی قدمت بعضی از قسمتها از جمله حصار سنگی مقبره و در شرقی به قبل از صفویه مربوط می شود .

مشخصات دوره ایلخانی که در این بنا دیده می شود عبارتند از بلند سازی ارتفاع بنا ، تبدیل مقطع 4 ضلعی به 8 ضلعی بوسیله فیل گوششها در نقطه شروع گنبد، گنبد دو پوش.

خانقاه :

فضای بزرگی که زیر گنبد دو پوش قرار گرفته مقطعی مربعی شکل دارد که هر ضلع آن 11.20 متر و ارتفاع آن 18 متر و ضخامت دیوارهایش 1.30 متر بوده و در اصطلاح محلی به قوشخانه معروف است.

ر طرفین خانقاه اتاقهایی به ابعاد 6.30 * 9.60 متر و قرینه هم ساخته شده اند که به چینی خانه ( محل نگهداری ظروف چینی ) معروف شده است.

مسجد :

مسجد شیخ شهاب الدین اهری در ضلع شرقی صحن این بقعه ساخته شده است و دارای گچبری ها و تزئینات نقاشی است.

دور تا دور دیوار مسجد دستخط هایی وجود دارد که بین آنها دست نوشته هایی را از شیخ بهایی، شاه عباس سوم و ابوالقاسم نباتی تشخیص داده اند.

این قسمت در شرق بقعه به ابعاد 90/60 * 30/9 متر واقع شده و با گچ بریها و نقاشی هایی تزیین یافته و دور تا دور دیوارهایش حاوی دستخط هایی است که از میان آنها نوشته های شیخ بهائی ، شاه عباس سوم ، ابوالقاسم نباتی شناخته شده است .

حصار سنگی مقبره :

حصار سنگی مقبره بصورت مستطیلی شکل به طول 15.15 متر و به عرض 7.75 متر در دور صحن کشیده شده و با نقوش اسلیمی و هندسی بصورت مشبک حجاری شده و از شاهکارهای حجاری اسلامی است.

در قسمت ورودی و در سمت راست کتیبه ای با خط کوفی و با عنوان الله ـ محمد ـ علی بصورت حجاری دیده می شود.

شیخ شهاب الدین محمود اهری فرزند احمد اهری در نیمه شعبان 580 هجری قمری در شهر اهر چشم به جهان گشود و در زادگاه خود رشته های صرف، نحو، فقه، اصول و اخلق را در محضر ملاحسن اهری فرا گرفت.

سپس در سن 25 سالگی برای تکمیل مراحل علمی و عرفانی خود راهی بغداد شد و در محضر شیخ رکن الدین سجاسی به کسب فیض و کمالات معنوی پرداخت. وی پس از رسیدن به درجه قطب و با دستور استادش برای ارشاد و راهنمایی مردم به موطن خود بازگشت و به ارشاد و تعلیم پرداخت.

اثر مکتوبی نیز از این عارف اندیشمند بنام عشق نامه بجای مانده که متضمن عقاید و آرای عرفانی اوست.

این عارف بزرگ در سال 665 هجری قمری چشم از جهان فروبست و در صحن خانقاه خود به خاک سپرده شد و از آن به بعد خانقاه وی بعنوان مقبره شیخ شهاب الدین معروف شده است.

از مریدان معروف وی میتوان از شیخ جمال الدین تبریزی، شیخ زاهد گیلانی، شیخ صفی الدین اردبیلی، باله حسن بنیسی و بابا فرج وایقانی نامبرده اند.

به طوریکه مرحوم "کاشفی اهری" درکتاب خویش بیان کرده: مجالس انس فرقه شهابیه همه ساله درروز 15 شعبان المعظم تشکیل می یافت که سالروزتولد قائم آل محمد حضرت مهدی (عج) ومصادف باروز تولد حضرت شیخ شهاب الدین اهری است.

سلسه طریقتی شیخ شهاب الدین اهری به نقل از "ریاض السیاحه"به امام همام حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می رسد.

فرهنگ فارسی معین به استناد نوشته های مرحوم کاشفی اهری"شهاب الدین" را لقب وی عنوان کرده و وی را، از خاندان عتیقی تبریز دانسته است.

شیخ شهاب الدین اهری در کودکی با توجهات خاص مادر پرهیزکارش "معصومه سلطان" تربیت یافت و پدرش "میرزااحمد" درهمان سنین کودکی قرآن را به وی آموخت، بطوریکه وی درسن 10 ساگی قرآن را ازحفظ داشتو در زادگاه خود رشته های صرف، نحو، فقه و اصول را در محضر "ملاحسن اهری" فرا گرفت.

وی تا ۱۴ سالگی در محضر این عالم بزرگواربه تحصیل قواعد عربی و سایر علوم پرداخت و برای تکمیل معلومات خویش در۲۵ سالگی رهسپار تبریز شد و در "مدرسه وحدتیه سرخاب تبریز" به تکمیل تحصیلات پرداختودرهمان مدرسه سه چله ریاضت کشید.

شیخ شهاب الدین گویا در دوران تحصیل خویش در تبریز به مناسبت حال و هوای ایام جوانی به کشتی گیری و پهلوانی نیز دست می زده است و آنچنانکه در کتاب روضه اطهار آمده است، وی پهلوانی صاحب نام و زورمند بوده است.

به گفته تاریخ، شیخ شهاب الدین اهری برای ریاضتها ومجاهدات خویش معبدی نیز درمسجد جامع تبریز داشته است.

مولف "روضات الجنان" با ذکر نام شیخ شهاب الدین اهری با عنوان مرشد المکملین "شیخ شهاب الدین محمود تبریزی" از این معبد نام برده است.

شیخ شهاب الدین اهری درسنین جوانی به حضور عارف بزرگ "شیخ المشایخ ابوالغنایم رکن الدین سجاسی" رسیده و در حلقه مریدان وی درآمده و در نهایت خلیفه او شده است.

شیخ شهاب الدین از حضور "شیخ رکن الدین سجاسی" به کسب کمالات معنوی نایل آمد و به دامادیش نیز مفتخر گشت.

درکتاب "دانشمندان آذربایجان" نام دختر شیخ رکن الدین سجاسی که به عقد شیخ شهاب الدین اهری درآمده "خدیجه سلطان" و در روضه اطهار "خدیجه خاتون" ذکرشده است.

سپس، شیخ شهاب الدین به سفارش استادش ، مأمور ارشاد مردم ارسباران (قراجه داغ)گردیده و همراه همسرش عازم اهر شد.

وی بعد از ترتیب خانقاه در محل کنونی بقعه ی شیخ ، به هدایت و ارشاد طالبان حق و شریعت و طریقت پرداخت و به درجه قطب نایل آمد.

شیخ، مانند بسیاری ازعرفا به گمنامی علاقه داشته وهمچنانکه اثردقیقی ازخویش برجای ننهاده درمورد نسب وخاندانش نیز اطلاعی درهیچ جا یافت نمی شود.

این خانقاه از سال 1374 به موزه ادب و عرفان تبدیل شده است که تنها موزه عرفان در ایران است.

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عکس: مهرداد خوشکار مقدم

گزارش: سحر فکردار