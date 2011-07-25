طرح هادیان بصیر و مشکات برای معلمین سمنانی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا حافظی صبح دوشنبه در نشست توجیهی این طرح در آموزش و پروش سمنان گفت: 819 سهمیه در طرح هادیان بصیر در نظر گرفته شده است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه قائم آل محمد استان سمنان افزود: امسال طرح مشکات نیز برای معلمان زن سمنان در 32 ساعت ضمن خدمت اجرا می شود.



حافظی برگزاری اردوی راهیان نور برای فرهنگیان و افزایش سهمیه آن، جشنواره قرآن عترت، نماز، برگزاری نشست های سیاسی بصیرتی، تجلیل از مبتکرین بسیجی، برگزاری جشنواره های مختلف را از مهمترین برنامه های بسیج فرهنگیان در سال جاری عنوان کرد.



وی با اشاره به فعالیت های گسترده فرهنگیان بسیجی در سال گذشته، اظهار داشت: اجرای نشست های شورای مشورتی و سیاسی بصیرتی، برگزاری مسابقه قرآن وعترت، برپایی یادواره شهدا، آموزش آمادگی دفاعی برای 170 بسیجی، تجهیز کانونها و اعزام به مناطق دوران دفاع مقدس از جمله برنامه های فرهنگیان بسیجی بوده است.

