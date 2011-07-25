محمدعلی خطیبی مدیرعامل شرکت نشر الکترونیک ایران که نشر بازی "کوهنورد" را برعهده داشته به خبرنگار مهر گفت: ویژگی اصلی این بازی، داستان آن است که بسیار مهم است. تفاوت اصلی "کوهنورد" با دیگر بازیها؛ روایت و داستان جذاباش است. ضمن آنکه تیم تولیدکننده بازی، خلاقیتهای زیادی در آن به خرج دادهاند. احساس میکنم در بازی هیجان مثبت و خوبی در بازی وجود دارد و تاثیرات منفی بسیاری از بازیهای خارجی را بر ذهن کاربر ندارد. چون داستان این بازی، حول محور کمکرسانی است اثرات مثبتی بر روی بازیکننده خواهد داشت.
وی افزود: مطمئن باشید که در بازیها روایت بسیار مهم است چیزی که ما معمولا به آن نپرداختهایم و بارها دیدهایم محصولی که عرضه میشود با وجود تبلیغات زیاد و داشتن تکنیکهای متنوع، با استقبال مواجه نمیشود. اگر مخاطب از داستان بازی راضی باشد بهترین تبلیغ برای آن اثر به وجود خواهد آمد.
خطیبی با بیان اینکه هر صنعتی یک دورهای برای آزمون و خطا پشت سر میگذارد، ادامه داد: اینکه ما بخواهیم در صنعت بازی رایانهای از همان اول موفق باشیم و مخاطبان زیادی پیدا کنیم، تصور درستی نیست چرا که این امر نیاز به طی زمان بیشتری دارد. مشکل اصلی ما در تولید بازیهای رایانهای که نسبت به گذشته بهتر شده؛ عدم رعایت حقوق معنوی است.
متاسفانه کپیرایت در کشور ما اجرا نمیشود. اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم بسیاری از مشکلات در عرصههای مختلف تولید کالاهای فرهنگی را حل کردهایم. برای صنعتیشدن تولید بازی باید سرمایهگذاران و شرکتهای صنعتی وارد عرصه شوند اما نبود قانون کپیرایت، آنها را از این کار بازمیدارد. موسسه تبیان هم که حامی این بازی بوده، ریسک زیادی کرده است.
مدیرعامل نشر الکترونیک ایران افیود: ما رقبای قدرتمندی در دنیا داریم که سالهاست بخش عمدهای از مخاطبان ما را جذب کردهاند. انصافا هم در عرصه طراحی و تکنولوژی بسیار قوی و جلو هستند. بنابراین ما باید بر روی داستانهای بومیمان تمرکز کنیم. وقتی نسخه حرفهای فوتبال وجود دارد دیگر نیازی نیست ما هم برویم یه نسخه دیگر طراحی کنیم. اما بهتر است بازی فوتسال که در کشور ما طرفداران زیادی دارد و ما در آن صاحب عنوان هستیم، طراحی شود. پیشنهاد تولید این بازی را نیز رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی پیشنهاد دادهاند.
خطیبی با اشاره به اینکه امروز تعداد طراحها و گرافیستهای خلاق در کشور ما زیاد است، ابراز کرد: لازم است که در ابتدای این راه، حمایت بسیار خوبی از توزیع بکنیم. متاسفانه مشکلی در اینجا وجود دارد و آن، تفکر تولیدمحور بودن در کشور است. ما فکر میکنیم توزیعکننده کسی است که میخواهد سود بیشتری ببرد بنابراین با آنان همکاری نمیشود. در حالی که تولیدکنندگان بزرگ دنیا ارتباط تنگاتنگی با توزیعکنندگان بزرگ دارند و به موفقیتهای زیادی دست پیدا کردهاند.
ناشر بازی "کوهنورد"همچنین گفت: تولیدکنندگان بازیهای رایانهای باید بدانند که اکنون وقت سود بردن زیاد نیست. این کار نیازمند گردش خوب چرخه تولید است. اگر آثار خوبی با داستان خوب و تکنیکهای خوب تولید شوند و توزیع خوبی هم داشته باشند، فضای عرضه و تقاضای منطقی به وجود میآید که سبب رونق این عرصه میشود. زمانی بود که فیلمهای سینمایی با پانصد میلیون تولید میشدند و صد میلیون میفروختند اما حالا پانصد میلیون هزینه ساخت اغلب آنها با فروشی بیش از اینها مواجه میشود. این اتفاق باید در تولید بازی هم بیفتد و تولیدکنندگان برای رسیدن به سود، صبر و حوصله به خرج دهند.
به گزارش مهر، "کوهنورد" داستان مردی خود ساخته و ماجراجو به نام دکتر فاد است که برای کسب مقام و گرفتن گواهی امدادگر کوهستان در مسابقه بینالمللی کوهنورد شایسته شرکت میکند و در این مسابقه سخت و خطرناک، با پشت سرگذاشتن بیش از 10 مرحله شایستگیهای خود را به اثبات میرساند.
این بازی برای مخاطبان 12 سال به بالا و به شیوه بازی اول شخص طراحی شده است و برخلاف اغلب بازیهای رایانهای ایرانی که مدل مشابه خارجی هستند، مشابه ندارد و بازی ساده و روانی است که می توان ساعتها آن را بازی کرد.
این بازی به همت هنرمندان جوان و برگزیده کشور در موسسه تبیان طراحی شده و از نظر طراحی کاراکتر، فضاسازی، نورپردازی، میمیک صورت و نوع حرکتها از کیفیت بالایی برخوردار است. "کوهنورد" توسط شرکت نشر الکترونیک ایران 8 مردادماه سال جاری منتشر میشود.
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