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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۱

دومین تساوی خارج از خانه اپتک در لیگ 2 فوتسال

کرج - خبرگزاری مهر: هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور با برگزاری دیدارهایی پیگیری شد و طی آن تیم اپتک نماینده کرج مقابل تیم شهرداری و نکاء به تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اپتک کرج در هفته چهارم به مصاف تیم شهرداری نکاء رفت که در پایان این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

با این تساوی تیم اپتک 19 امتیازی شد و در رتبه ششم جدول جای گرفت.

کد مطلب 1366757

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