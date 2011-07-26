دومین تساوی خارج از خانه اپتک در لیگ 2 فوتسال

کرج - خبرگزاری مهر: هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور با برگزاری دیدارهایی پیگیری شد و طی آن تیم اپتک نماینده کرج مقابل تیم شهرداری و نکاء به تساوی رسید.