اقتدار کاراته قم را در مسابقات آسیایی چین به نمایش گذاشتیم

علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کاراته کشورمان با شرکت دادن بیشترین کاراته کا در این دوره از رقابت ها به دنبال کسب مقام قهرمانی قاره آسیا بود و خوشحالم از اینکه به عنوان عضو تیم ملی جوانان توانستم در موفقیت تیم ملی نقش داشته باشم.



رقابت بیش از 600 کاراته کا در مسابقات جوانان آسیا



وی که عضو تیم ملی جوانان کاراته کشورمان در این رقابت ها بود، خاطرنشان کرد: این دوره از رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان با حضور 682 ورزشکار از 34 کشور آسیایی در سالن ژیمناستیک شهر گوانگجو چین برگزار شد.



قهرمان قمی کاراته جوانان آسیا خاطر نشان کرد: امیدوارم موفقیت‌های درخشان کاراته کاهای قمی در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور چین سبب شود تا بار دیگر شاهد درخشش کاراته قم در بالاترین سطوح این رشته ورزشی باشیم.



نجفی یکی از 4 کاراته‌کای اعزامی قم به مسابقات آسیایی



وی که یکی از ‌چهار کاراته کای اعزامی استان قم در قالب کاروان اعزامی کاراته کشورمان به مسابقات کاراته قهرمانی مردان آسیا محسوب می شد، اضافه کرد: موفقیت در کسب مدال طلا این دوره از پیکارها برایم بسیار اهمیت داشت و خوشحالم از اینکه این موفقیت رقم خورد.



نجفی تصریح کرد: از اینکه نخستین مدال طلای کاروان اعزامی کاراته کشورمان را در مسابقات قهرمانی کاراته آسیا به دست آوردم بسیار خوشحالم و امیدوارم در میادین آتی نیز بتوانم نماینده شایسته ای برای تیم کاراته کشور باشم.



وی یاد آور شد: در این دوره از مسابقات در رده سنی 15 و 14 سال رقابت‌های بخش کومیته با حریفان رقابت کردم که در هر مسابقه با تمام توان برابر حریفان خود به میدان رفته و توانستم در نهایت مقام قهرمانی و نشان طلا را کسب کنم.



پیروزی مقابل حریف قزاقستانی و کسب مدال طلا



کاراته کای طلایی قم در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ابراز داشت: در راه کسب مقام قهرمانی این دوره از پیکارهای کاراته قهرمانی جوانان آسیا، بعد از موفقیت در شکست حریفان خود تا مسابقه نهایی، در فینال مسابقات با نتیجه هشت بر صفر حریف قزاقستانی خود را نیز شکست داده و موفق به کسب مدال طلا و سکوی نخست این دوره شدم.



کاراته‌کاهای جوان قمی به حمایت نیاز دارند



وی تاکید کرد: درخشش تمام کاراته کاهای قمی در این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا نشان داد در صورتی که اعتماد کافی به نوجوانان و جوانان شود و سرمایه گذاری مناسب نیز صورت بگیرد، می توانیم بار دیگر قم را در کاراته کشور و حتی میادین برون مرزی به قطب اول این رشته ورزشی تبدیل کنیم.



هر 4 نماینده کاراته قم مدال گرفتند



این یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته جوانان آسیا بود به غیر از علی نجفی، محمد شایگان در وزن منهای 55 و مهدی عافیتی در وزن منهای 57 کیلوگرم دو کاراته کای دیگر قم در این رقابت‌ها نیز به ترتیب طلا و برنز گرفتند وامیر مهدی زاده نیز صاحب نشان برنز شد.

