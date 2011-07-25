قمار بیماری جدید در مالزی/ ضرورت تشکیل یک شورای ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی ،" لیو تیونگ لای" تاثیر اعتیاد به قمار را در زندگی فردی، خانوادگی و کاری افراد غیر قابل انکار خواند و از تشکیل یک شورای ملی با هدف بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به خطرات این اعتیاد و همچنین محلی برای کمک به خانواده های قربانیان این بیماری طی سال جاری خبر داد.

وی در ادامه گفت : از کارشناسان سلامت روان و روانپزشکان و همچنین سازمان های غیر دولتی حامی قماربازان برای شرکت در مراسم این شورا دعوت به عمل خواهد آمد و در آن از راه های مختلف درمانی و روش های گوناگون جهت بالا بردن آگاهی عمومی برای مقابله با این بحران استفاده خواهد شد.

وی در پایان احتمال داد دولت مالزی در آینده ای نزدیک در اقدامی مشابه سنگاپور با اجرای سختگیری های بیشتر از ورود افراد با سابقه و مشکل دار به قمارخانه ها جلوگیری کند.

مالزی در مجموع دارای 2 قمارخانه رسمی در شمال کوالالامپور پایتخت مالزی است که درآمد سال گذشته میلادی آنها بیش از15 میلیارد رینگیت بوده است.