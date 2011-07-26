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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لایحه مجازات اسلامی پس از 1000 روز به ایستگاه آخر رسید

لایحه مجازات اسلامی پس از 1000 روز به ایستگاه آخر رسید

معاون پارلمانی وزیر دادگستری از نهایی شدن لایحه مجازات اسلامی پس از هزار روز بررسی خبر داد و افزود: روز گذشته کمیسیون قضائی مراحل آخر لایحه را تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان تقدیم کرد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر شنبه مراحل آخر لایحه مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسید گفت: این لایحه اصل 85 است و پس از تصویب کمیسیون قضائی برای تائید نهایی به شورای نگهبان تقدیم شده و نیازی به تصویب در صحن علنی نیست.

وی افزود: قانون مجازاتهای اسلامی نخستین تجربه ایران به عنوان یک کشور اسلامی بود که به صورت آزمایشی 16 سال قبل به تصویب رسید ولی در این 16 سال ایرادات و نقایص این لایحه توسط کارشناسان، قضات و مسئولان عالی قضائی و مجلس مطرح شد تا اینکه حدود سه سال قبل مجلس تصمیم گرفت این قانون آزمایشی را دائمی کند.

معاون وزیر دادگستری در ادامه اظهار داشت: کمیسیون قضائی مجلس به مدت دو سال کلیات و جزئیات این لایحه را در 700 ماده به تصویب رساند و به شورای نگهبان تقدیم کرد. در شورای نگهبان نیز حدود یک سال طول کشید تا تمامی موارد لایحه با موازین شرعی منطبق شود.

میرکوهی افزود: شورای نگهبان حدود 200 ایراد بر این لایحه وارد دانست و دوباره لایحه به کمیسیون قضائی ارجاع شد تا اینکه عصر شنبه ایرادات شورای نگهبان رفع و لایحه دوباره به شورای نگهبان برای تصویب نهایی تقدیم شد.

معاون وزیر دادگستری در مورد اهمیت تصویب این قانون گفت: نقاط مبهمی در قانون قبلی وجود داشت به طوری که هر قاضی از دیدگاه خود می توانست برخی از مواد قانونی را تفسیر کند اما اکنون این ابهامات برطرف شد. به عنوان نمونه جرائم مربوط به اطفال، محکومان مالی، دیات، قصاص و... با جزئیات در این لایحه گنجانده شده است.

کد مطلب 1366776

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