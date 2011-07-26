سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس ابلاغ ویژه به استانها در این ماه طرح های ترافیکی در دو بخش زمان افطار و افطار تا سحر اجرا می شود. این طرح ها با توجه به شرایط هر استان و پیک ترافیک اجرایی شده و با رانندگان متخلف برخورد می شود.

وی ادامه داد: ماموران راهور در شیفت های ویژه هنگام افطار با حضور در معابر علاوه بر روانسازی ترافیک، با خودروهای متخلف برخورد می کنند. همچنین تیم های ویژه‌ای از افطار تا سحر تخلفات و تصادفات رانندگی را کنترل کرده و اجازه تخلف به رانندگان را نمی دهد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ضمن هشدار به رانندگان متخلف به شهروندان توصیه کرد هنگام افطار قوانین رانندگی را رعایت کرده و از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند. همچنین رانندگان با توجه به کاهش آستانه تحمل در زمان افطار صبر بیشتری داشته و از انجام حرکات خطرناک خوداری کنند.



مهرایی در ادامه از اجرای طرح های ویژه ترافیکی در لیالی قدر خبر داد و افزود: علاوه برکنترل اماکن مذهبی و اجرای طرح های ویژه ترافیکی در این اماکن، همزمان با لیالی قدر و برای استفاده هرچه بهتر هموطنان طرح های ویژه جداگانه ای به منظور راحتی و دسترسی سریعتر به این اماکن اجرا می شود.



