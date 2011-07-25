بازسازی مناطق زلزله زده لامرد درحال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، خداخواست شهبازی گفت: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس پیوسته در مناطق روستایی دور افتاده ومحروم وهمچنین بازسازی مناطق حادثه دیده از بلایای طبیعی در داخل استان وسایر استانهای حادثه دیده حضوری چشمگیر دارد و در امر مقاوم سازی مسکن روستایی و پیشگیری از حوادثهای بعدی، دارای کارنامه ای درخشان بوده است .

وی افزود: در تاریخ 31/4/89 زلزله ای به قدرت 5.8 ریشتر در شهرستان لامردودربخشهای اشکنان، اهل و 12روستای تابعه به وقوع پیوست که به تخریب تعداد قابل توجهی از واحد های مسکونی حدود سه هزار و 219 واحد منجر شد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس نیز با عنایت به وظیفه ذاتی خود در قبال ساخت سرپناه برای خسارت دیدگان از زلزله به سرعت و با تمامی تجهیزات در منطقه بحران حضور یافت بطوریکه در کمتر از سه ماه کار مربوط به شناسایی واحد های مسکونی خسارت دیده، تشکیل پرونده ، آواربرداری و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل برای بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده انجام شد.

بازسازی مناطق زلزله زده لامرد

مدیر کل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان فارس تاکید کرد: هم اکنون نیز به اطف الهی با مشارکت مردم، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را شاهدیم و نیز در امر بازسازی طبق برنامه های زمانبندی شده برابر مدارک موجود ومستندات موفق بوده ایم.

شهبازی اضافه کرد: خسارت دیدگان از کمکهای بلا عوض 15 میلیون ریالی بهره مند شده اند وبه منظور سرعت بخشیدن به امور با انجام فراخوان پیمانکاران واجد شرایط ، تولید سازه های اسکلت فلزی پیچ ومهره ای آغاز تا در کمترین زمان ممکن به منطقه ارسال شود اما درکنار سرعت بخشیدن به امور از سوی دست اندر کاران این نهاد عده ای از مردم مناطق زلزله زده با آغاز فصل گرما فعالیتهای ساختمانی خود را تعطیل کرده اند ویا براساس تصمیم خود در قطعات دیگری از زمینهای تحت مالکیت خود اقدام به عملیات ساخت گرفته اند که در تصاویر خبرگزاری مهر برپایی چادر واستقرار ملزومات زندگی ناشی از دپوی این اقلام توسط مالکین بوده است.

وی عنوان کرد: اما در حال حاضر ازتعداد واحدهای تخریب شده فقط یک هزار و 700 متقاضی به این ستاد جهت دریافت تسهیلات وبازسازی واحد مسکونی خودمراجعه کرده اند که کار بازسازی آن واحدها نیز در حال انجام است همچنین تاکنون یک هزار و 407 واحد اجرای سقف را به انجام رسانده و تعداد 880واحد نیز عملیات سفت کاری را به اتمام رسانده اند.

شهبازی در ادامه گفت: براین نکته تاکید داریم که اگرحداکثرنتوانیم از برنامه های زمانبدی شده جلوتر باشیم لااقل طبق برنامه انجام رسالت کنیم که عکسهای تهیه شده امروز ازمناطق اشکنان گواه بر این مطلب می باشد و امیدواریم با مشارکت مردم کار باقی مانده امور باز سازی در مناطق زلزله زده شهرستان لامرد دراسرع وقت پایان وتمامی افراد حادثه دیده با خیالی راحت در خانه های مقاوم خود به زندگی ادامه دهند.