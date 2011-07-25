تامین مالی از طریق اوراق اسلامی در راستای طرح تحول نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری امروز در همایش تامین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن با بیان اینکه جایگاه ابزارهای اسلامی در تامین مالی در کشور به تدریج در حال رشد است، افزود: ایران به لحاظ تکیه بر شریعت و استفاده از روشهای تامین مالی اسلامی خوب عمل کرده است.

مدیر عامل بانک ملت با اشاره به اینکه بالغ بر 315 میلیارد دلار دارایی های مبتنی بر شریعت در کشور وجود دارد، گفت: بیش از 90 درصد ترکیب دارایی های کشور در حوزه مالی اسلامی مربوط به تسهیلات بانکی است.

وی بر استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک برای تامین مالی در کشور تاکید کرد و گفت: در کشور برای استفاده از این ابزارها بسیار خلا داریم.

دیواندری در ارتباط بین بازار پولی با بازار سرمایه کشور برای افزایش ظرفیت در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی تاکید کرد و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که سهم اوراق اسلامی در تامین مالی افزایش یابد.

وی یکی از برنامه های طرح تحول نظام بانکی را استفاده از اوراق اسلامی در تامین مالی اعلام کرد و گفت: تامین مالی اسلامی و دارایی های آن یک درصد دارایی های دنیا برآورد می شود که این رقم بسیار ناچیز بوده و نیازمند کار بیشتری است.

مدیر عامل بانک ملت عنوان کرد: تا پایان سال 2010 جای کشورمان در استفاده از ابزار صکوک خالی است که باید این جایگاه تقویت شود.

دیواندری از آمادگی نظام بانکی، بورس، فرابورس، بورس اوراق بهادار برای استفاده از ابزارهای مالی خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه از نهادهای مالی حمایت می کنند.