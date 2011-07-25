امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برابر ادعای مسئولان آموزش و پرورش که می گویند طرح تعطیلی پنجشنبه ها اجرا نمی شود نمایندگان مجلس خبرهایی از اجرای این طرح در برخی مدارس دارند.

به گفته وی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش مفصلی در خصوص آثار منفی طرح تعطیلی مدارس دبستانی در روزهای پنجشنبه به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه کرده است.

طاهرخانی افزود: نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اجرای این طرح و طرح های مشابه ناراضی هستند و با اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها مخالفند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: این چندمین جلسه در خصوص برگزاری این طرح است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شده اما همچنان بی نتیجه مانده است.

