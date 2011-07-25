به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد مسعود سمیعی نژاد با اعلام خبر فوق تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال 90 تعداد طرح هایی که به بهره برداری می رسند و همچنین آماده بهره برداری می شوند به رقم 23 می رسد.

وی با اشاره به اینکه طبق محاسبات انجام گرفته میزان کل سرمایه ای که برای راه اندازی پروژه ها صرف می شود 33هزار و 410میلیارد ریال است اظهار داشت:‌در بخش صنعت فولاد که بیشترین آمار طرح های افتتاحی را به خود اختصاص می دهد 15 کارخانه ،‌ طرح های بهینه شده و نیز پروژه های جانبی وارد مدار تولید می شوند.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،‌ بزرگ ترین مزیت راه اندازی این طرحها را افزایش تولید و به تبع آن رشد عرضه و تامین نیاز مصرف کننده دانست و گفت: پس از فولاد صنایع مس ،‌آلومینیوم و همچنین معدن قرار دارد که هر کدام دو طرح را به چرخه تولید وارد می کنند.

سمیعی نژاد ادامه داد : در بخش امور زیربنایی که در واقع زمینه ساز توسعه معادن به شمار می آید نیز یک طرح افتتاح خواهد شد.

وی افزود: یک پروژه سیمانی (برون مرزی) نیز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به بهره برداری خواهد رسید.