اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتسال دختران دانش آموز مقطع ابتدایی کشور عصر یکشنبه در همدان آغاز شد.

این رقابت ها با حضور 15 تیم فوتسال و 150 دانش آموز شرکت کننده برگزار می شود.

این دانش آموزان در چهار گروه و به مدت هفت روز در سالن های ابن سینا و برنا استان همدان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در گروه یک چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و شهرستان های تهران، در گروه دو خراسان رضوی، همدان و زنجان، در گروه سه کهکیلویه و بویراحمد، فارس، ایلام و قزوین و در گروه چهار البرز،تهران، قم و اصفهان رقابت می کنند.

بیست و سومین دوره رقابت های ورزشی دختران دانش آموز کشور در دو رشته فوتسال و آمادگی جسمانی از 14تیر آغاز و تا هفتم مرداد ادامه دارد.

نفرات برتر مسابقات بیلیارد همدان معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات بیلیارد همدان با برگزاری یک دوره رقابت انتخابی شناخته شدند.

این رقابت ها با حضور 28 ورزشکار رده سنی آزاد و در رشته ایت بال در باشگاه بیلیارد پردیس همدان برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، سعید صالحی مقام نخست را به خود اختصاص داد و به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات راهی پیکارهای انتخابی استان همدان شد.

مسابقات انتخابی استان همدان در رشته ایت بال هفتم ماه جاری در همدان برگزار می شود.

همدان میزبان دور مقدماتی فوتبال جوانان آسیا است

براساس اعلام برنامه‌های تیم ملی جوانان کشور برای حضور در رقابت های مقدماتی2012 جوانان آسیا، شهر همدان آبان ماه سال جاری میزبان رقابت های پیش مقدماتی جوانان آسیا می شود.

طبق برنامه اعلام شده توسط کمیته جوانان، تیم ملی جوانان کشورمان هفته جاری برای برپایی اردویی پنج روزه به اراک سفر و در این مدت کوتاه دو دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند.

همچنین اردوهایی در تهران، همدان، اردبیل،‌ شهرکرد و چند شهر دیگر برای ملی پوشان در ماه‌های مرداد،‌ شهریور و مهر تدارک یافته است.

تیم های افغانستان، ‌هند، ترکمنستان، پاکستان و ازبکستان در رقابت های پیش مقدماتی جوانان آسیا که به میزبانی همدان برگزار می‌شود با تیم ایران هم گروه هستند.

تیمهای برتر جشنواره ورزشی بسجیان کشور در همدان معرفی شدند

تیم های برتر جشنواره ورزشی میلاد ثاراله بسیج کشور به میزبانی شهر همدان معرفی شدند.

در رشته دو ومیدانی تیم های همدان، آذربایجان شرقی و مرکزی به ترتیب عنوان های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته کشتی پهلوانی تیم های کردستان، خراسان رضوی و مازندران به برتری رسیدند و در رشته پینگ پنگ نیز تیم های همدان، تهران و اصفهان در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

همچنین تیم اصفهان مقام نخست مسابقات باستانی و هنرهای فردی را کسب کرد و تیم های کرمان و همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات با حضور 27 تیم از 27 استان کشور در مجموعه ورزشی پوریای ولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد .

مسابقات ورزشی بانوان نیز از امروز دوشنبه در سه رشته پینگ پنگ، آمادگی جسمانی و کبدی به مدت سه روز در شهرستان ملایر برگزار می شود.

کسب رتبه 22 جهان توسط بانوی سنگنورد همدانی

نگار ورشوچی ورزشکار رشته سنگ نوردی و از سنگنوردان این رشته در کشور و در استان همدان با حضور در مسابقات جهانی سنگنوردی "آرکو"ی ایتالیا در رده سنی بزرگسالان و در رشته بولدرینگ رتبه 22 جهانی را به خود اختصاص داد.

نگار ورشوچی در این دوره از مسابقات در گروه خود با دو تاپ مسیر که به جهت پوشش خاص و کاملا محجبه، مورد توجه خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی بین المللی قرارگرفته بود در رقابت با 69 ورزشکار دیگر در رده بیست و دوم جهان جای گرفت.

ورشوچی از حیث نتیجه در بین تیم های آسیایی پس از دو سنگ نورد کره ای و یک قزاقستانی در رده ی چهارم آسیا قرار گرفت.

معرفی برترین های مسابقات ووشو انتخابی بانوان

برترین های مسابقات ووشو انتخابی بانوان ملایر معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات در رده نوجوانان فاطمه ملکی، سمیرا چراغی و نگار نوروزی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در رده سنی جوانان نیز مهسا بیات، زهرا رحیمی، محبوبه ادریس، فاطمه زرینی، صبا پایی مطلق وحدیث اسکندری در وزن های مختلف برتر شدند.

در رده بزرگسالان نیز فاطمه سرانجام، الهه هزاوه، عاطفه حیدری، نساء پایی مطلق، شکوفه سبزواری و در قسمت آزاد الهه نجفی به عنوان های برتر دست یافتند.

صعود گروه‌های کوهنوردی سازمان‌های نظام مهندسی کشور به قله الوند

گروه‌های کوهنوردی سازمان نظام مهندسی کشور به میزبانی و سرپرستی نظام مهندسی ساختمان همدان به قله الوند صعود کردند.

در این صعود یکروزه علاوه بر فتح قله، برنامه‌های جانبی دیگری از جمله بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی شهر همدان، مجموعه تفریحی استخر عباس آباد و کتیبه‌های گنجنامه برای کوهنوردان برنامه‌ریزی و انجام شد.

دانش آموز دونده همدانی بر سکوی دوم جهان ایستاد

علی عالمی کمال پور دانش آموز کلاس سوم فنی و حرفه ای هنرستان شهید مفتح بخش سردرود همدان در مسابقات جهانی دانش آموزان که در کشور لهستان برگزار شد، در رشته دو 800 متر به مقام دوم رسید.

این دونده همدانی با ثبت رکورد یک دقیقه و 56 ثانیه بعد از دانش آموز مراکشی با یک دقیقه و 54 ثانیه عنوان دوم دست یافت.

این دانش آموز ورزشکار سال گذشته از منطقه سردرود همدان در مسابقات دومیدانی آموزشگاههای استان همدان شرکت کرد و به مقام دوم استان همدان دست یافت.

وی با هماهنگی انجمن دومیدانی آموزشگاههای استان همدان و مسئول تربیت بدنی آموزشگاههای سردرود هشت ماه به همدان آمد و به همراه دیگر ورزشکاران ملی پوش همدانی زیر نظر مربی به تمرینات حرفه ای پرداخت تا اینکه به عضویت تیم ملی دانش آموزان کشور درآمد.

وی پس از سپری کردن اردوهای تیم ملی و شرکت در مسابقات جهانی به این موفقیت دست یافت.