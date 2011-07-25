آغاز تبلیغات موسسات مجاز فراگیر از نیمه مرداد/ اعلام مجازها تا 11 مرداد

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مقرر شده بود ارسال تقاضای مجوز برای برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور به دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم تا پایان وقت اداری 4 مرداد ماه صورت گیرد اما این مهلت تا پایان هفته جاری تمدید شد.

مدیرکل امور آموزش‌های آزاد غیردولتی وزارت علوم از بررسی تقاضاها و اعلام اسامی موسسات مورد تایید وزارت علوم برای برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور تا 11 مرداد ماه خبر داد و گفت: موسساتی که برای برگزاری دوره فراگیر پیام نور مورد تأیید وزارت علوم قرار می‌گیرند، می‌توانند تبلیغاتشان را از 15 مرداد ماه آغاز کنند.

نادری با بیان اینکه موسسات مجاز دوره‌های فراگیر پیام نور تا 2 ماه برای تبلیغات مهلت دارند، گفت: ثبت نام داوطلبان فراگیر پیام نور در نیمه دوم مهر ماه صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرکل امور آموزشهای آزاد غیردولتی وزارت علوم، آزمون فراگیر پیام نور در دی ماه امسال برگزار می‌شود.

غلامعلی نادری در اعلام آمار مراکز مجاز برگزاری دوره‌های فراگیر پیام نور در سال 89 گفت: سال گذشته 85 موسسه آموزش عالی آزاد برای برگزاری دوره‌های فراگیر پیام نور مجوز داشتند. همچنین یک سری از بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها، گروه رزمندگان و 25 واحد جهاد دانشگاهی نیز برای برگزاری دوره‌های فراگیر پیام نور دارای مجوز بودند.

وی افزود: در مجموع 125 مرکز در سال 89 برای برگزاری دوره‌های فراگیر پیام نور مجوز داشتند.