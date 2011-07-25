دست همشهریان من پینه بسته/ صنعت در شهرستان خدابنده تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم خدابنده در مجلس در حالی درددل های همراه با گلایه اش را به جمع مدیران استان زنجان آورده بود که شهرستان خدابنده به لحاظ برخورداری از پتانسیل ها و ظرفیت های توسعه ای بنا به گفته موسوی در شرایط خوبی قرار دارد ولی این ظرفیتها مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته است.

موسوی با انتقاد شدید از آنچه که وی از آن به عنوان توزیع نالادانه صنعت یاد کرد، ادامه داد: مگر می شود در یک جا چندین کارخانه بزرگ و کوچک باشد ولی در جایی دیگر صنعت تعطیل باشد.

وی هدایت و عدالت را مهم ترین اصل در راستای توسعه جوامع بشری دانست و با تاکید بر اینکه پیامبران و ائمه همواره در راستای تحقق این هدفشان تلاش کردند، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مروج عدالت در جهان است ولی در خصوص هدایت و عدالت در توزیع ثروت و صنعت در شهرستان خدابنده توجهی نشده است.

موسوی با تاکید بر اینکه صنعت باید به سوی شهرستان خدابنده هدایت شود، افزود: یک سرمایه گذار همواره دارای تنها 20 درصد آورده است و بقیه از اعتبارات دولتی است و آیا شهرستان خدابنده نمی تواند از این اعتبارات استفاده کند.

شهرستان خدابنده سالیانه با تولید 60 درصد گندم مورد نیاز استان بعنوان قطب کشاورزی و انبار غله نام گرفته است در حالی که بنا به گفته موسوی گندم شهرستان خدابنده برای تبدیل شدن به آرد به جایی دیگر منتقل می شود.

موسوی عدم وجود صنایع تبدیلی در شهرستان خدابنده را مورد تاکید قرار داد و با انتقاد از وضعیت موجود در بخش صنایع تبدیلی شهرستان خدابنده خواستار نگاه ویژه مسئولان در این خصوص شد.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده بنا به شاخصه های که دارد جزو استانهای مطرح در حوزه فرهنگی و مذهبی و حضور اهالی این شهرستان در جبهه های دوران هشت سال دفاع مقدس بود، افزود: شهرستان خدابنده نسبت به جمعیتش دارای بیشترین میزان شهدا و حضور در جبهه های هشت سال دفاع مقدس بوده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: شهرستان خدابنده علیرغم دارا بودن ظرفیت های بالا در بخش کشاورزی و تولید سالانه یک میلیون تن محصولات دامی در بخش صنعت و کارخانجات تولیدی محروم و مغفول مانده است.

موسوی با اشاره به اشتغال هزار نفر در زمینه تولید محصولات دامی و کشاورزی در شهرستان خدابنده گفت: باید برای ایجاد اشتغال در این شهرستان، اقدام به احداث کارخانجات تولیدی و صنعتی کرده و از سایر ظرفیت های موجود در این شهرستان برای جبران عقب ماندگی ها و محرومیت های موجود استفاده کرد.

وی در حالی خبر از وجود 50 درصد خشکسالی استان زنجان در شهرستان خدابنده داد که بنا به آماری که داد درصد کمی از اعتبارات خشکسالی به این شهرستان خدابنده داده شده است و در این بخش هم در حق شهرستان خدابنده بی عدالتی شده است.

موسوی در ادامه از بی عدالتی در توزیع اعتبارات و صنعت در استان زنجان انتقاد کرد و این سئوال را مطرح کرد که شاخص خدابنده با چه نگاه و اساسی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از افت 30 تا 40 درصدی تولید گندم در شهرستان خدابنده خبر داد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه در زمان حاضر اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبرو است، گفت: رهبری با نامگذاری امسال بنام سال جهاد اقتصادی خواستار ایجاد تحول اساسی در اقتصاد کشور است.

سید فاضل موسوی با بیان اینکه اقتصاد در نظام اسلامی باید بر پایه ارزشها و فرامین دین مبین اسلام باشد، افزود: اسراف در این آموزه ها حرام بوده و تاکید بر عدالت محوری در اجرای برنامه های اقتصادی به وفور در این میان دیده می شود.

وی، ایجاد اشتغال را یکی از ضروریات جامعه اسلامی در زمان حاضر دانست و ادامه داد: اشتغال برای افراد جامعه، شخصیت، امنیت و آرامش به همراه داشته و چرخه اقتصاد جامعه را نیز به حرکت در می آورد.

موسوی با بیان اینکه امروز اقتصاد نظام اسلامی نسبت به اقتصاد کشورهای پیشرفته عقب مانده است، افزود: باید همت و جدیت در این زمینه به خرج داده و با همدلی و همراهی تمام بخش های کشور، این عقب ماندگی را با ایجاد اشتغال، تولید با کیفیت و برقراری عدالت جبران کرد.