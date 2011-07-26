عقب ماندگی به دلیل نرخ ارزان بلیت اتوبوس!/ احتمال افزایش نرخ بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش نرخ بلیت در برخی استانهای کشور مدتی است که زمزمه های از افزایش نرخ بلیت در شهرستان بیرجند آن هم افزایش دو برابری برای شهری که وسعت چندانی به نسبت برخی استانهای کشور ندارد، به گوش می رسد.

اگر چه طی دو سال اخیر اتوبوسرانی و شهرداری بیرجند خدمات مطلوب و شایسته از جمله نوسازی و افزایش اتوبوس های شرکت واحد و ایجاد ایستگاه های مکانیزه را برای شهروندان ارئه کرده است اما افزایش دو برابری نرخ بلیت شهری ذهن شهروندان را به این سمت کشیده که شاید اتوبوسرانی می خواهد بهای تمامی این خدمات را از شهروندان بگیرد!

گذشته از این تصورات هم اکنون نرخ بلیت اتوبوس در کلان شهری همچون مشهد 100 تومان است و آیا این منطقی خواهد بود که در شهر بیرجند مردم نیز این چنین نرخی را تقبل کنند و بپردازند و آیا مسئول جبران تمام کسری بودجه سازمان اتوبوسرانی و یا شهرداری بیرجند مردم هستند.

احتمال افزایش دو برابری نرخ بلیت اتوبوس در بیرجند

یدالله غلام پور، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شنیدن زمزمه هائی از افزایش بلیت در شهر بیرجند اظهارداشت: هم اکنون بهای بلیت اتوبوس های شرکت واحد در بیرجند 50 تومان است که در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان پیش بینی می شود به 100 تومان افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه نرخ فعلی بلیت اتوبوس های شرکت واحد در بیرجند تنها یک پنجم هزینه های جابجایی مسافر را تامین می نماید، اظهارداشت: با نرخ فعلی بلیت نمی توان انتظار خرید اتوبوس نو و جدید، تعمیر به موقع اتوبوس ها و برگشتن به خطوط، استفاده از سیستم سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای اتوبوس و دهها خدمات دیگر را داشت.

27 درصد یارانه بلیت از سوی دولت پرداخت نشد

غلام پور با اشاره به اینکه بعد ازاجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دو نوبت معادل یک میلیارد و 16 میلیون تومان تحت عنوان تفاوت سوخت ازطرف استانداری به این سازمان پرداخت شده است، افزود: این رقم 73 درصد سهم یارانه بلیت دولت بوده است و 27 درصد دیگر هنوز محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه سازمان اتوبوسرانی بیرجند در این زمینه از طریق شهرداری بیرجند جبران شد، ادامه داد: با افزایش بهای گازوئیل مصرف شوخت هر دستگاه اتوبوس از دو هزار دومان در روز به 17 هزار تومان افزایش یافته است که سهم هر مسافر با نرخ فعلی بلیت برای سوخت 21 تومان است.

به گفته این مسئول این در حالی است که بهای قطعات لوازم یدکی و حقوق و دستمزدکارگری و..... را نیز در سال 90 افزایش داشته است.

وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت بلیت افزایش دو برابری پیدا می کند، گفت: در بیرجند تمام مسافت برای رسیدن به یک مقصد با یک اتوبوس انجام می شود و به طور متوسط مسافت بین ابتدا تا انتهای یک مسیر برای رسیدن به مقصد 14 کیلومتر است و هزینه های اتوبوسرانی پاسخگو ارئه خدمات با نرخ فعلی بلیت نیست.

نرخ واقعی بلیت سنجیده نشده است

وی با بیان اینکه تا کنون نرخ واقعی هر مسافر در بیرجند سنجیده و اعلام نشده است، ادامه داد: با افزایش قیمت بلیت نرخ ها واقعی می شود.

غلام پور به خرید 46 دستگاه اتوبوس جدید طی دو سال اخیر در بیرجند اشاره کرد و بیان کرد: با وارد شدن این اتوبوس ها متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی بیرجند به 2.5 سال کاهش یافته است.

وی ازخرید 10 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز کولردار جهت استفاده از خطوط حومه ای و پوشش سرویس مدارس شهر خبرداد و گفت: این اقدام نیز در راستای نوسازی ناوگان مینی بوس رانی شهر انجام شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند اظهارداشت: 20 دستگاه مینی بوس دیگر نیز درخواست سهمیه شده که پیگیر جذب آن هستیم.

غلام پورخرید 80 دستگاه سایه بان شیشه ای جدید ایستگاههای اتوبوس و نصب درمعابرسطح شهر و نصب سه دستگاه ایستگاه مکانیزه در پایانه آزادی و سه راه اسدی را نیز از اقدامات انجام شده این سازمان درجهت رفاه شهروندان عنوان کرد.

وی به شرح مشخصات فنی ایستگاههای مکانیزه پرداخت و یادآورشد: این ایستگاهها مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی و تلویزیون ال سی دی 42 اینچ درجهت رفاه حال شهروندان است.

وی بیان داشت: هزینه نصب این سه ایستگاه مکانیزه معادل 400 میلیون تومان و هزینه نگهداری ماهیانه هرایستگاه 200هزارتومان است.

عدم افزایش بهای بلیت اتوبوس موجب عقب ماندگی در توسعه شهری می شود

شهردار بیرجند نیز در گفتگو با مهر در خصوص اینکه چند درصد بهای بلیت اتوبوس توسط دولت، شهرداری و مردم پرداخت می شود، بیان داشت: یک سوم هزینه تمام شده جابجائی سفرتوسط مردم، یک سوم توسط وزارت کشور و یک سوم توسط شهرداری باید پرداخت شود.

جواد وحدتی فرد هزینه تمام شده بلیت اتوبوس برای هر مسافر را 255 تومان عنوان کرد و گفت: هم اکنون هر شهروند بیرجندی فقط 50 تومان معادل یک پنجم از این هزینه را پرداخت می کنند و مابقی این هزینه توسط شهرداری پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه دولت تنها سهم ناچیزی از این هزینه تمام شده را پرداخت می کند، ادامه داد: در سال گذشته سهم مردم، دولت و شهرداری هر کدام یک میلیارد و 360 میلیون تومان بوده که دولت تنها یک میلیارد تومان و مردم نیز 944 میلیون تومان از سهم خود را پرداخت نمودند.

شهردار بیرجند با بیان اینکه شهرداری ملزم به پرداخت ما بقی کسری شده است، بیان کرد: درصورت عدم افزایش بهای بلیت اتوبوس درشهر بیرجند شهرداری ناگزیرخواهد بود از هزینه های عمرانی و خدماتی مانند (آسفالت خیابانها، بوستانها، آتش نشانی، ورزشی، فرهنگی، خدمات شهری و.....) کاسته و وهزینه کاهش خدمات عمرانی و شهری را صرف خدمات اتوبوسرانی کند.

همه قشرها از اتوبوس برای حمل و نقل استفاده نمی کنند

وی با بیان اینکه تمام اقشار در شهر بیرجند از خدمات اتوبوسرانی استفاده نمی کنند، افزود: این امر حق برخی شهروندان را ضایع می کند و به نفع شهر هم نخواهد بود که توسعه شهر را به بهانه پایین نگه داشتن بهای بلیت اتوبوس به تاخیر بیاندازیم.

وی با بیان هنوز هیچ مصوبه از سوی شورای شهر بیرجند برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس مصوب نشده است، گفت: شهرداری برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان پیگیر این افزایش قیمت است.

شهردار بیرجند ارائه خدمات مطلوب به شهروندان راحق آنان دانست و گفت: من از موضع انجام و ارائه خدمات به مردم هرگز عقب نشینی نکرده و معتقدم نباید اتوبوسها در تعمیرگاه ها مانده و شهر بیرجند از ناوگان جدید محروم و ایستگاههای اتوبوس بی سرپناه باشند.

وحدتی فرد ادامه داد: عدم افزایش بهای بلیت اتوبوس به مبلغ 100 تومان نباید شهروندان را از یک سری خدمات و رفاه دیگر محروم کند.