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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

آمریکا درباره حل نشدن اختلافات ترکیه و ارمنستان هشدار داد

آمریکا درباره حل نشدن اختلافات ترکیه و ارمنستان هشدار داد

یک روزنامه چاپ ترکیه از فشارهای آمریکا بر این کشور برای حل اختلافات با ارمنستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در این باره می نویسد : واشنگتن به آنکارا فشار وارد می کند تا در حالی که روابط آذربایجان و ارمنستان به خاطر اختلافات بر سر "ناگورنو قره باغ" و حل نشدن آن همچنان تیره است، اختلافاتش را با ایروان حل کند.

آمریکا به طور غیر مستقیم به ترکیه هشدار داده است در صورت حل نشدن اختلافات با ارمنستان، این امر می تواند صادرات گاز به ترکیه را متوقف کند.

این روزنامه می نویسد: هیلاری کلینتون به مقامهای ترکیه در دیدار 16 جولای خود از این کشور گفته است که زمان عادی سازی روابط فرا رسیده است.

حریت می نویسد: آمریکا از شکست گفتگوهای ارمنستان و آذربایجان در "قازان" روسیه که مسکو آن را میانجیگری می کرد، ناامید شده است.

کد مطلب 1366832

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