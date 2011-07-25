52 درصد پرونده های حقوقی گلستان وارد شورای حل اختلاف می شود

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که میانگین فرآیند رسیدگی به مدت زمانی اشاره دارد که پرونده از آغاز تا مختومه شدن را طی می‌کند، گفت: سال گذشته میانگین فرآیند رسیدگی در شعب دادیاری استان 23 روز، شعب بازپرسی 46 روز، شعب جزایی 54 روز، شعب حقوقی فرایند 86 روز و در شعب تجدید نظر 55 روز بود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این آمار و ارقام در حالیست که رسیدگی به پرونده هایی که نیاز به تحقیقات ویژه و گسترده ای ندارند، به روز است.

وی تصریح کرد: همه تلاش قضات و کارمندان دادگستری های استان بر کاهش روند رسیدگی به پرونده هاست که خوشبختانه با تشکیل نشست ها و تدوین برنامه های اجرایی راهبردی گام های خوبی در این باره در استان برداشته شده است.

وی افزود: شمار پرونده‌های وارده به شعب دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، کیفری و اجرای احکام استان در سال گذشته 236 هزار و 974 فقره بود که از این تعداد 235 هزار و 922 فقره پرونده به عنوان مختومه و بیش از 54 هزار فقره آن در شمار پرونده‌های مانده سال گذشته است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دادگستری کل استان در بخش اجرای نامه‌ها و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه گفت : تاکنون در کاهش اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده به موفقیت‌های چشمگیری در استان دست یافته ایم .