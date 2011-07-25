نظامیان غربی یک خانواده افغان را قتل عام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل ، خودروی حامل دکتر "عاقله حکمت" مسئول بیمارستان شهر "غزنی" که با اعضای خانواده اش از ولایت غزنی به طرف پایتخت در حرکت بود، در منطقه "شیخ آباد" نزدیکی کابل مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در نتیجه، وی همراه پسر و برادزاده شوهرش کشته و شوهرش به شدت زخمی شد.

با آنکه شاهدان، نیروهای ناتو را عامل این جنایت خونین می دانند، اما در بیانیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان ادعا شده است هنوز علت این حادثه و ماهیت قاتلان اعضای این خانواده مشخص نیست و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از این حادثه ابراز تاسف کرد و به رئیس سازمان امنیت این کشور دستور داد تا چگونگی رخ دادن این حادثه را فورا بررسی کند.

با آنکه تاکنون نیروهای خارجی دراین باره واکنش نشان نداده اند، اما این گونه رویدادها تازگی نداشته و نظامیان بیگانه هم به ابراز تاسف و همدردی ظاهری بسنده می کنند.