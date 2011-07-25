فقر تئوریک در زمینه تئاتر عروسکی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای دوازدهمین جشنواره بین‌الملل تئاتر عروسکی دانشجویان صبح امروز دوشنبه 3 مردادماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست الهام ترکمن دبیر اجرایی جشنواره به تنهایی پشت تریبون حاضر شد و اعلام کرد که به ترتیب ایرج محمدی استاد تئاتر عروسکی و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره، پوپک عظیم پور مشاور پژوهشی جشنواره، زینب لک و سعیده رمضان زاده دبید بخش بین‌الملل برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را نسبت به جشنواره اعلام می‌کنند.

ایرج محمدی با اشاره به اولین دوره جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی گفت: سال 72 به نوعی یک انقلاب فرهنگی و خودجوش توسط دانشجویان دانشکده سینما تئاتر شکل گرفت. قرار بر این شد که کارهای کلاسی دانشجویان که توسط اساتید بررسی می‌شود به بیرون از دانشگاه آورده شود و در معرض دید عموم قرار گیرد. بنابراین اولین جشنواره عروسکی دانشجویی بدون کمک مالی و با همت دانشجویان پی ریزی شد.

وی ادامه داد: از دوره هشتم این جشنواره بین‌المللی شد و از دوره پنجم نیز وزارت علوم کمک‌های مالی اندکی به جشنواره کرد. ماهیت تئاتر عروسکی این ست که همه تعلیم دهنده و هم سرگمی ساز است. خوشبختانه با همت دانشجویان و مسئولان توانستیم همپای کشورهای خارجی پیش برویم تا جایی که امروزه ما را به عنوان یکی از اعضا یونیما می‌شناسند. خوشبختانه در طول این چند سال این جشنواره جزء جشنواره‌های مهم انخاب شده و برگزیدگان آن می‌توانند به جشنواره تئاتر عروسکی - مبارک و جشنواره تئاتر فجر راه یابند.

در ادامه پوپک عظیمی‌پور که به نمایندگی از هیئت مدیره یونیمای ایران در جشنواره امسال حضور دارد گفت: امسال برای اولین بار در جشنواره از دانشگاه‌های مختلف و همچنین از یونیمای ایران برای کمک و حضور در جشنواره دعوت به عمل آمده است.بنابراین در این دوره کمیته‌‌های آموزش و پژوهش یونیما در کنار دانشجویان در جشنواره حضور دارند.

وی افزود: در بخش پژوهش 3 مجموعه کتاب به چاپ می رسد که دوتا از کتابها ترجمه و دیگری تالیف است. همچنین در بخش نمایش عروسکی و آراء معاصر که امسال برای اولین بار درجشنواره گنجانده شده تلاش می‌کنیم یک یا دو نفر از تئوریسین‌های خارجی را به ایران دعوت کرده تا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تالیف کتاب بتوانیم حاصل کارشان را در جشنواره ببینیم.

وی ادامه داد: در زمینه نمایش عروسکی فقر تئوریک به چشم می‌خورد. بنابراین از دوره هشتم ما تلاش کردیم تا کتابهایی در هر دوره در زمینه تئاتر عروسکی منتشر کنیم. اما هنوز این فقر تئوریک کاملا به چشم می‌خورد که باید با همت دانشجویان و مسئولان برطرف شود.

در بخش دیگری از این نشست زینب لک دبیر جشنواره به بیان برنامه‌های این دوره پرداخت و گفت: در این دوره از جشنواره تعاملی با سایر دانشگاه‌ها داشتیم و عوامل اجرایی جشنواره از دانشکده‌های مختلف تئاتر انتخاب شده‌آند. دبیر روابط عمومی خانم گلپایگانی از دانشکده سوره هستند، دبیر اجرایی از دانشکده علمی کاربردی، سعیده رمضان‌زاده دبیر بخش بین‌الملل از از دانشگاه تهران و مارال کریمی از سینما تئاتر دبیر بخش پژوهش هستند.

وی توضیح داد: جشنواره دارای 12 بخش است که امسال برای اولین بار بخش مخاطب کودک هم به جشنواره اضافه شده است. به این معنی که بخش صحنه‌ای به دو بخش بزرگسال و کودک تقسیم شده است. همچنین با کمک و حمایت یونیما بخش نمایش عروسکی آراء معاصر هم در قالب کارگاه‌های آموزشی اضافه شده است. همچنین قراراست بخش طراحی پوستر دوره سیزدهم در این دوره به مسابقه گذاشته شود.

دبیر جشنواره ادامه داد: امسال قرار بود جشنواره از 28 آبان تا 4 آذر برگزار شود اما به دلیل همزمانی با جشنواره تئاتر مقاومت و با تعاملی که با آقای پارسایی دبیر جشنواره داشتیم امسال جشنواره 20 تا 28 آبان برگزار می شود. همچننی در بخش آئینی سنتی هم با دانشگا‌های هنر سایر شهرستان‌ها گفتگو کردیم و قرار بر این شده است که آثار برگزیده برای حضور در جشنواره معرفی شوند.

در بخش پایانی نشست سعیده رمضان‌زاده دبیر بخش بین‌الملل به بیان برنامه های لین بخش پرداخت و گفت: امسال تعدادی گروه دانشجویی برای شرکت در بخش بین‌الملل جشنواره دعوت شده‌‌آند. همچنین با گروه‌های غیر دانشجویی از کشورهای آمریکا، اسلوونی،روسیه و بلغارستان در حال مذاکره برای حضور در جشنواره هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قرار است کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید خارجی برگزار شود. البته ممکن است این کارگا‌ةا قبل از جشنواره برپا شوند تا بتوانیم حاصلش را در جشنواره ببینیم. همچنین با دانشجویانی از فرانسه و لهستان مکاتبه کردیم تا با کارهای با کیفیت کلاسی خود در جشنواره حضور یابند.