حج مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سمینار" حج و بیداری امت اسلامی در عصر حاضر" که دوم مرداد ماه در آفریقای جنوبی برگزارشد، گفت: حج امسال مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی در عین توجه به موج بیداری، حق خواهی، آزادی طلبی و عزت خواهی ملت­های مسلمان و واکنش در برابر رفتارهای خشونت آمیز و ظالمانه حاکمان مستبد منطقه است.

وی افزود: طی ماه­های اخیر حرکت جدیدی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شده که نشان دهنده بیداری عمومی ملت­های مسلمان و ابراز بیزاری آنان از حضور مستکبران در منطقه است. این حرکت­ها از سه شاخصه اسلامی بودن، مردمی بودن و ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بودن برخوردارند و هدفشان بازگشت به هویت اصیل اسلامی و بازیابی عزت و کرامت انسانی است.

دهشیری گفت: این حرکت­های مردمی بیانگر نیروی انباشته و متراکم و تحت فشار و آمادة انفجار در جوامعی است که از ظلم و بی­عدالتی و فساد حاکمان و ارتباط آنان با استعمارگران به ستوه آمده­اند و با باور اینکه عامل توسعه نیافتگی این جوامع دولت­های مستبد داخلی هستند به مقابله با رژیم­های خودکامه پرداخته­اند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: به جرأت می­توان گفت که حج امسال مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی در عین توجه به موج بیداری، حق خواهی، آزادی طلبی و عزت خواهی ملت­های مسلمان و واکنش در برابر رفتارهای خشونت آمیز و ظالمانة حاکمان مستبد منطقه است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان پیشنهاد داد: در موسم حج شب­های بیداری اسلامی یا «لیالی انتفاضة الشعوب» به نام ملت­های بحرین، مصر، تونس، لیبی، یمن و فلسطین برگزار شود تا در این شب­ها با حضور نخبگان این کشورها که در آن موج آزادیخواهی و کرامت طلبی گسترش یافته است امکان فرهنگ سازی و تبادل نظر برای اندیشیدن درباره راهکارهای مبارزه با نظام سلطه و جریان­ سازی مقابله با استبداد و استعمار فراهم آید.