حج مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سمینار" حج و بیداری امت اسلامی در عصر حاضر" که دوم مرداد ماه در آفریقای جنوبی برگزارشد، گفت: حج امسال مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی در عین توجه به موج بیداری، حق خواهی، آزادی طلبی و عزت خواهی ملتهای مسلمان و واکنش در برابر رفتارهای خشونت آمیز و ظالمانه حاکمان مستبد منطقه است.
وی افزود: طی ماههای اخیر حرکت جدیدی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شده که نشان دهنده بیداری عمومی ملتهای مسلمان و ابراز بیزاری آنان از حضور مستکبران در منطقه است. این حرکتها از سه شاخصه اسلامی بودن، مردمی بودن و ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بودن برخوردارند و هدفشان بازگشت به هویت اصیل اسلامی و بازیابی عزت و کرامت انسانی است.
دهشیری گفت: این حرکتهای مردمی بیانگر نیروی انباشته و متراکم و تحت فشار و آمادة انفجار در جوامعی است که از ظلم و بیعدالتی و فساد حاکمان و ارتباط آنان با استعمارگران به ستوه آمدهاند و با باور اینکه عامل توسعه نیافتگی این جوامع دولتهای مستبد داخلی هستند به مقابله با رژیمهای خودکامه پرداختهاند.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: به جرأت میتوان گفت که حج امسال مظهر تحکیم وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی در عین توجه به موج بیداری، حق خواهی، آزادی طلبی و عزت خواهی ملتهای مسلمان و واکنش در برابر رفتارهای خشونت آمیز و ظالمانة حاکمان مستبد منطقه است.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان پیشنهاد داد: در موسم حج شبهای بیداری اسلامی یا «لیالی انتفاضة الشعوب» به نام ملتهای بحرین، مصر، تونس، لیبی، یمن و فلسطین برگزار شود تا در این شبها با حضور نخبگان این کشورها که در آن موج آزادیخواهی و کرامت طلبی گسترش یافته است امکان فرهنگ سازی و تبادل نظر برای اندیشیدن درباره راهکارهای مبارزه با نظام سلطه و جریان سازی مقابله با استبداد و استعمار فراهم آید.
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