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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

دو کارگاه غیرمجاز تولید خوراک دام در تبریز پلمپ شد

دو کارگاه غیرمجاز تولید خوراک دام در تبریز پلمپ شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از پلمپ دو کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیر مجاز در تبریز خبر داد.

بهزاد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو کارگاه به دلیل نداشتن پروانه بهداشتی و فعالیت های غیرمجاز پلمپ شدند.

زندیه افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه بهداشت خوراک دام و طیور در بهره وری اقتصادی دامداری ها، سلامت دام و در نهایت نقش بر جسته آن در بهداشت عمومی جامعه، دامپزشکی آذربایجان شرقی از سال ها پیش طرح ساماندهی کارخانجات خوراک دام و طیور را اجرا و در سال گذشته به اتمام رسانده است.

وی تاکید کرد: مسئولان دامپزشکی استان با هر گونه تولید کننده خوراک دام و طیور غیر مجاز فاقد پروانه برخورد جدی و قانونی می کنند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین یادآور شد: کارخانجات تولید خوراک دام استان در شرایط کنونی دارای موقعیتی ممتاز از نظر بهداشتی هستند.

زندیه گفت: هم اکنون 20 کارخانه خوراک دام تحت نظارت اداره کل دامپزشکی در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 1366867

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