اجرای طرح باقیات و صالحات در ماه رمضان

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این طرح نیازمندان کشور از وام ضروری بهره مند می شوند.

به گفته وی، براساس این طرح خیرین و نیازمندان کشور می توانند برای کمک به نیازمندان وام های قرض الحسنه طولانی مدت و یا کوتاه مدت با توجه به توان و شرایط افراد به آنها ارائه دهند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: برای وامهایی که در اختیار نیازمندان قرار می گیرد کارمزدی دریافت نمی شود.

ستاری به برنامه های ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و گفت: جشن رمضان امسال در 22 استان کشور برگزار و طرحهای مختلفی مانند طرح رضوان، آتیه، ایتام، یاسین و سفره های اکرام برای نیازمندان و افراد تحت پوشش ... در ماه رمضان از سوی کمیته امداد برگزار می شود.