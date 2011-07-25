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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای طرح باقیات و صالحات در ماه رمضان

اجرای طرح باقیات و صالحات در ماه رمضان

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد از اجرای طرح باقیات و صالحات همزمان با ماه مبارک رمضان در کشور خبر داد.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این طرح نیازمندان کشور از وام ضروری بهره مند می شوند.

به گفته وی، براساس این طرح خیرین و نیازمندان کشور می توانند برای کمک به نیازمندان وام های قرض الحسنه طولانی مدت و یا کوتاه مدت با توجه به توان و شرایط افراد به آنها ارائه دهند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: برای وامهایی که در اختیار نیازمندان قرار می گیرد کارمزدی دریافت نمی شود.

ستاری به برنامه های ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و گفت: جشن رمضان امسال در 22 استان کشور برگزار و طرحهای مختلفی مانند طرح رضوان، آتیه، ایتام، یاسین و سفره های اکرام برای نیازمندان و افراد تحت پوشش ... در ماه رمضان از سوی کمیته امداد برگزار می شود.

کد مطلب 1366869

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