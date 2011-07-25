راه اندازی اتاق فکر آسیب های اجتماعی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی مازندران در استانداری افزود: اتاق فکر کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استان با حضور فرمانداران شهرستانهای استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مبانی حقوق شهروندی و مسائلی نظیر اعتیاد، طلاق، ازدواج و آسیب های اجتماعی در این اتاق بحث می شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران از توزیع 20 میلیون جلد کتاب توسط این اداره کل در حوزه مبانی حقوق شهروندی بین دستگاههای اجرایی استان خبر داد.

جانبازی افزود: سال گذشته 13 جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی در استان تشکیل شده و در قالب گروه کارشناسی به آسیب شناسی این جلسات مشغول هستیم.

وی با بیان اینکه مبانی حقوق شهروندی در طرح تحول اجتماعی مدنظر است اظهار داشت: اکثر بزهکاریهای جامعه ناشی از ناآشنایی نسل جوان به قوانین است.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان ضروری است افزود: متاسفانه اعتیاد امروز در جامعه بیداد می کند ولی شاهد هستیم برخی مدیران مرتبط به مسائل فرهنگی از حضور در این گونه جلسات سهل انگاری می کنند.

جانبازی اظهار داشت: حجاب در ادارات مورد بازرسی قرار می گیرد و باید در سال جهاد اقتصادی شاهد تحولات اجتماعی باشیم.

وی با بیان اینکه تحول اجتماعی بدون بسترهای فرهنگی اجتماعی امکان پذیر نیست افزود: طرح تحول اجتماعی در هفت محور و دو بخش اصلی کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت سرمایه و نشاط اجتماعی در استان اجرایی می شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران افزود: کاهش آسیب های اخلاقی، کاهش معضل اعتیاد، ارتقاء امنیت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و وحدت ملی و تقویت انضباط اجتماعی و قانونگرایی برخی از رئوس اجرایی طرح تحول اجتماعی است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.