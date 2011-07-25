جواد احمدی مسئول هماهنگی روابط عمومی هیئت انصار الزهرا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هیئت انصار الزهرا از سال 76 تأسیس شده و قبلا در حسینیه‏‎های مختلف از جمله حسینه جلوه انصار الزهرا و حسینیه پارک شهر و آخرین جا در حسینیه محزون برنامه داشته و امسال ماه مبارک رمضان نیز در آستان امامزاده یحیی برنامه‎های خود را برگزار می‎کند.

وی افزود: در این خصوص با نماینده شهردار تهران و مسئول هیئتهای مذهبی مصطفی خرسندی و طوبایی تولیت و نماینده اوقافی امامزاده یحیی و فرماندهی پایگاه بسیج شهید چمران مستقر در امامزاده هماهنگیهای لازم به عمل آمده است.

احمدی یادآورشد: قرائت قرآن، قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی مذهبی توسط کارشناس دینی و مذهبی حاج آقا محمد فیضی و مداحی توسط حاج محسن فیضی از جمله برنامه‎های هیئت انصار الزهرا در طول ماه مبارک رمضان در آستان امامزاده یحیی هستند.

این برنامه از پنجشنبه 6 مرداد ساعت بعد از نماز مغرب و عشا(ساعت 21) آغاز می شود.