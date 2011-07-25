خصوصی سازی به افزایش سرمایه بانکها منتهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش تامین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن در جمع خبرنگاران به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش 400 میلیارد تومانی سرمایه بانکهای خصوصی اشاره کرد و گفت: بانکهای خصوصی ملزم هستند که سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان افزایش دهند و باید تمام تلاش خود را در این راستا به کار بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش سرمایه سه بانک ملت، تجارت و صادرات طی یکسال اخیر گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی سه بانک مذکور خصوصی سازی شده اند و این امر امکانات مناسبی را برای این بانکها ایجاد کرد به طوری که باعث شد طی یکسال اخیر افزایش سرمایه خود را در دستور کار قرار دهند.

وی یکی از دلایل مهم برگزاری همایشهای تامین مالی در کشور را اهمیت این موضوع اعلام کرد و گفت: اگر بنگاهی با کمبود منابع مالی مواجه شود برای رفع آن باید از روشها و ابزارهای مالی مختلفی استفاده کند بنابراین باید نسبت به این موضوع آگاهی کامل داشته باشد.

به گفته حسینی مدیران بنگاهها تصور می کنند که تامین مالی تنها از طریق بانکها امکان پذیر است گرچه فرآیند اخذ تسهیلات مناسب است اما این تمام ظرفیت نیست.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه بهره گیری از ابزارهای جدید مانند صکوک مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: معرفی ابزارها باعث تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی در کشور خواهد شد.