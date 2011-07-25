دخالت خارجی عامل خزان بهار عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور در مطلبی با عنوان "برای اینکه بهار عربی به پاییز تبدیل نشود" آورده است : سئوالی که در محافل عربی مطرح می شود، این است که چرا موضع واحدی در حمایت از انقلابهای عربی وجود ندارد؟

این روزنامه می افزاید: در حالی برخی سیاست بی طرفی در قبال انقلابها اتخاذ کرده اند که نیروهای ضد انقلاب تمام تلاش خود را برای نابودی بهار عربی به کار گرفته اند.

روزنامه فوق نوشت : خواسته تظاهرات کنندگان در بسیاری از کشورهای عربی خواسته هایی مشروع است که در قانون اساسی این کشورها گنجانده شده است و منشورهای حقوق بشر، اصلاح طلبی و روند مسالمت آمیز قدرت را مورد تاکید قرار داده است.

این روزنامه می افزاید: اقدام برخی کشورها در سرکوب این انقلابها اقدامی نادرست است که شکست آن ثابت شده است، زیرا به کارگیری زور به مفهوم ادامه وضع کنونی و انباشته شدن مشکلات، افزایش خفقان و رویگردانی از خواست مردم است.

روزنامه مذکور نوشت : به کارگیری زور زمینه را برای دخالت خارجی فراهم می آورد تا دشمنان بتوانند بر منابع ملی کشورهای عربی مسلط شوند به طور مثال دخالت ناتو در لیبی با هدف سلطه بر منابع عظیم نفتی این کشور است.

این روزنامه خاطر نشان کرد: سکوت در برابر بهار عربی جایز نیست و باید از آن حمایت کرد، زیرا مردم انقلابی کشورهای عربی خواهان ریشه کنی فساد و ظلم و مخالف دخالت خارجی و جنگ داخلی هستند و دخالت خارجی در راستای به شکست کشاندن انقلابهاست.