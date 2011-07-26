قباد شیوا گرافیست و طراح برجسته به خبرنگار مهر گفت: چند سال پیش اکسپوی خرید آثار تجسمی در تالار وحدت برگزار شد که در آن چند ارگان دولتی آثاری را از هنرمندان و گالری‌ها خریداری کردند اما پس مدتی آنها را پس دادند. بنابراین اگر در اجرای این مصوبه چنان اتفاقاتی بیفتد، وجودش فایده‌ای ندارد.

وی ادامه داد: اگر مثلا معاون وزیر به نمایشگاهی برود و از اثری استقبال کند و دستور خریداری آن را صادر کند. اگر شخص وزیر از آن تابلو خوشش نیاید، طبیعتا از خرید آن انصراف داده خواهد شد. به عقیده من اگر چنین شرایطی بر مصوبه حاکم شود، موفق نخواهد بود.

شیوا با اشاره به حضور کارشناسان هنری در ادارات دولتی کشورهای مختلف جهان، گفت: خرید آثار توسط ارگان‌های دولت کشورهای دیگر، با نظر کارشناسی این افراد صورت می‌گیرد که در نهایت آثار قابل قبولی خریداری می‌شود. اما متاسفانه سازمان‌های دولتی ما فاقد حضور چنین کارشناسانی هستند. اگر کارشناسان باهوش و خبره هنری برای این کار در نظر گرفته شود، آثاری خریداری می‌شوند که جزو سرمایه‌های مالی خواهند شد.

این گرافیست درباره نحوه انتخاب آثار از میان جوانان و پیشکسوتان عنوان کرد: پیشکسوت‌ها هنرمندانی دارند که آثارشان تثبیت شده است و هر اثری که خلق می‌کنند قابل توجه و خریداری است اما نباید در این کار محدود به آنها شویم. جوان هنرمند بسیاری هم هستند که آثار خوبی خلق می‌کنند. در حراج معتبر کریستی در کنار خریداری آثار پیشکسوتان، کارهای هنرمندان جوان هم با قیمت خوبی خریداری می‌شوند. بنابراین نگاه ما به خرید آثار از هنرمندان نباید یک طرفه باشد.

شیوا به احتمال سفارشی‌شدن آثار هنرمندان اشاره کرد و افزود: این شائبه وجود دارد که وقتی دولت خریدار آثار است، برخی‌ها به خلق آثار تظاهرگونه روی بیاورند و مورد استقبال هم واقع شوند. این موضوع تا زمانی که کارشناسان هنری در نهادهای دولتی وجود نداشته باشد، همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود و کاری در مقابل آن نمی‌توان انجام داد. اما کسی که اکسپو خرید این آثار را برگزار می‌کند باید ملاحظات هنری داشته باشد و حواس‌اش به آثاری که انتخاب می‌شوند جمع باشد. یک اثر هنری جدا از مسائل محتوایی‌اش باید تکنیک‌ و مولفه‌های هنری برجسته‌ای داشته باشد. نه اینکه اثری خریداری شود که یک‌شبه با موضوعات مورد علاقه مدیران خلق شده اما فارغ از تکنیک‌های استاندارد هنری است.