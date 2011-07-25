حامد کنی، مدیر انتشارات روزبهان در گفتگویی با خبرنگار مهر از آغاز اجرای فروش کتابهای این انتشارات خبر داد و گفت: در این طرح دانشجویان میتوانند با ارائه کارت دانشجویی کتابهای این انتشارات را که در فروشگاهمان ارائه میشود با تخفیف 25 درصدی خرید کنند.
وی ادامه داد: این طرح از اول مرداد آغاز شده و تنها در روزهای یکشنبه اجرا میشود که اگر استقبال خوب باشد تصمیم میگیریم که طرح را به روزهای دیگر هفته تعمیم بدهیم.
به گفته وی همچنین ادامه طرح دستکم تا پایان تابستان ادامه مییابد و اجرای آن در فصل پاییز هم به استقبال دانشجویان بستگی دارد. وی همچنین تاکید کرد، هیچ نوع محدودیتی برای خرید انواع کتابها وجود ندارد و همه کتابهای انتشارات روزبهان شامل حال این تخفیف میشوند.
فروشگاه روزبهان واقع در خیابان انقلاب، مابین خیابان دانشگاه و خیابان فخررازی، رو به روی دانشگاه تهران، شماره 1206، میزبان دانشجویان است تا روزهای یکشنبه از تخفیف 25درصدی این ناشر برخوردار شوند.
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