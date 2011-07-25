فیلمهای جشنواره ملی جلوه های آب اکران عمومی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، زاون قوکاسیان صبح دوشنبه در دومین نشست خبری جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب با بیان اینکه تمامی فیلمهای منتخب در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب در سه سالن سینما سپاهان، تالار سوره و نگارستان امام خمینی(ره) در معرض عموم قرار میگیرد، اظهار داشت: این نمایشگاه در روزهای ششم، هفتم و هشتم مرداد ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: در مراسم نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوههای آب سه کارگاه در طی این چند روز خواهیم داشت به گونه ای که تمامی برنامه ها در این مدت سه روز برای دانشجویان و دوستاران هنر بار علمی بسیار گستردهایی دارد.

این منتقد سینما با اشاره به اینکه 12 فیلم در بخش فیلمهای ماندگار از کسانی که در مسابقه شرکت نکرده و از آثار فاخر سینمای کشور هستند در کنار سایر فیلمها به نمایش گذاشته می شود، اضافه کرد: از جمله فیلمهای ماندگار می توان به دریای پارس منوچهر طیاب، سرود دشت نیمور مقدسیان، به دنبال زندهرود خواجویی و گذر شهر بر آب و رهرام را نام برد.

وی بیان داشت: در قسمت فیلم، آثار در سه بخش مستند، انیمیشن و داستانی در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب شرکت کرده اند.

قوکاسیان بیان داشت: در مراسم نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب، مهمانهای ویژه همچون جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، خسرو سینایی و پروانه معصومی حضور خواهند داشت.

وی در ارتباط با داوران این جشنواره ملی گفت: پیروز کلانتری، احمد طالبی نژاد، فرهاد مهرانفر، فضل الله صابری و مهوش شیخ الاسلامی کار داوری آثار را در بخش فیلم بر عهده دارند.

این منتقد سینما یادآور شد: فرزان معظم، رضا نوربختیار و صمدیان داوری نیز آثار ارسالی در بخش عکس را به قضاوت می نشینند.