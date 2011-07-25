به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است : نظر به شایستگی‌ها و و تجربیات جنابعالی، به پیشنهاد رئیس محترم حوزه هنری استان تهران، به عنوان دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 منصوب می‌شوید.

انشاالله با عنایت خداوند متعال و تکیه بر جوانان مستعد هنرمند و التفات به مضامین ارزشی به ویژه شعار محوری سینمای اخلاق شاهد نتایج مفید و مؤثر در عرصه کشف و پرورش استعدادهای سینمای جوان و آفرینش آثار فاخر سینمایی باشیم. انتظار می‌رود با مشارکت نهادهای همسو و همکار به اهداف مقدس و چشم‌انداز متعالی حوزه هنری نائل آئیم.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.