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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

حسین ربانی غریبی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم 100 شد

حسین ربانی غریبی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم 100 شد

با حکم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حسین ربانی غریبی به عنوان دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است : نظر به شایستگی‌ها و و تجربیات جنابعالی، به پیشنهاد رئیس محترم حوزه هنری استان تهران، به عنوان دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 منصوب می‌شوید.

انشاالله با عنایت خداوند متعال و تکیه بر جوانان مستعد هنرمند و التفات به مضامین ارزشی به ویژه شعار محوری سینمای اخلاق شاهد نتایج مفید و مؤثر در عرصه کشف و پرورش استعدادهای سینمای جوان و آفرینش آثار فاخر سینمایی باشیم. انتظار می‌رود با مشارکت نهادهای همسو و همکار به اهداف مقدس و چشم‌انداز متعالی حوزه هنری نائل آئیم.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1366934

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