به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است : نظر به شایستگیها و و تجربیات جنابعالی، به پیشنهاد رئیس محترم حوزه هنری استان تهران، به عنوان دبیر هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 منصوب میشوید.
انشاالله با عنایت خداوند متعال و تکیه بر جوانان مستعد هنرمند و التفات به مضامین ارزشی به ویژه شعار محوری سینمای اخلاق شاهد نتایج مفید و مؤثر در عرصه کشف و پرورش استعدادهای سینمای جوان و آفرینش آثار فاخر سینمایی باشیم. انتظار میرود با مشارکت نهادهای همسو و همکار به اهداف مقدس و چشمانداز متعالی حوزه هنری نائل آئیم.
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران برگزار میشود.
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