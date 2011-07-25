افزایش 14 درصدی صادرات کالا به عراق از خوزستان

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان صادرات 182میلیون و 239هزار دلار ارزش دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 18درصد و از نظر ارزش 14درصد رشد داشته است.

وی افزود: محصولات غذایی، تره بار، وسایل خانگی و صنعتی، خودرو، موتورسیکلت، میوه تازه، آهن آلات، سیمان، آجر و چوب مهمترین اقلام صادراتی از گمرکات خوزستان به عراق بوده است.



ناظر گمرکات خوزستان تصریح کرد: مرز شلمچه در تیرماه 1382 پس از سرنگونی رژیم سابق عراق بر روی کالاهای ایرانی گشوده شد و به فاصله سه سال نیز مرز چذابه در غرب خوزستان و مرز دریایی خرمشهر بازگشایی شد.