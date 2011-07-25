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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

در سال جاری محقق شد/

افزایش 14 درصدی صادرات کالا به عراق از خوزستان

افزایش 14 درصدی صادرات کالا به عراق از خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای سال 532 هزار و 12 تن کالاهای غیرنفتی از گمرکات خوزستان به کشور عراق صادر شد که نشان دهنده افزایش 14 درصدی است.

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان صادرات 182میلیون و 239هزار دلار ارزش دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 18درصد و از نظر ارزش 14درصد رشد داشته است.

وی افزود: محصولات غذایی، تره بار، وسایل خانگی و صنعتی، خودرو، موتورسیکلت، میوه تازه، آهن آلات، سیمان، آجر و چوب مهمترین اقلام صادراتی از گمرکات خوزستان به عراق بوده است.

ناظر گمرکات خوزستان تصریح کرد: مرز شلمچه در تیرماه 1382 پس از سرنگونی رژیم سابق عراق بر روی کالاهای ایرانی گشوده شد و به فاصله سه سال نیز مرز چذابه در غرب خوزستان و مرز دریایی خرمشهر بازگشایی شد.
کد مطلب 1366938

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