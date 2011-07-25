به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالقاسم حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مراسم غبارروبی و عطرافشانی در تعدادی از مساجد سطح استان قم برگزار شد و دست‌اندرکاران مابقی مساجد در حال زمینه‌سازی برگزاری این مراسم هستند.



وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم مشارکت داشته و اقدام به توزیع گلاب و وسایل تنظیف در مساجد کرده است.



حجت‌الاسلام حسینی از برگزاری مراسم غبارروبی در مسجد جامع قم خبر داد و گفت: در این مراسم که با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، جمع قابل توجهی از نمازگزاران به غبارروبی و عطرافشانی این مسجد پرداختند.



وی با اشاره به جایگاه والای مسجد در دین مبین اسلام، غبارروبی مسجد را سنتی حسنه عنوان کرد و بیان داشت: غبارروبی و عطرافشانی مسجد زمینه غبارزدایی از دل‌های مومنین است.



مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: پیامبر عظیم‌الشان اسلام و امامان معصوم(ع) همواره مومنین را به رعایت پاکیزگی و نظم به ویژه در مساجد سفارش کردند و امیدواریم این طرح با مشارکت گسترده مردم اجرا شود.



در حال حاضر 824 مسجد در استان قم وجود دارد که از این تعداد 445 مسجد در شهر مقدس قم واقع شده است.