مریم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سرپرست فدراسیون دوومیدانی با من تماس گرفته که با توجه به رکوردهایی که در این مدت برجای گذاشته‌ام، جواز حضور در مسابقات قهرمانی دوومیدانی جهان در کره جنوبی را بدست آورده‌ام.

وی افزود: با دریافت این مجوز به عنوان اولین زن دونده سرعتی ایران جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کرده‌ام. پیش از من لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه در مسابقات آلمان شرکت کرده بود.

رکورددار سرعت زنان ایران بیان کرد: کمی مصدومیت از گذشته داشتم که برای پیشگیری از بازگشت آن همچنان مراحل درمان را طی می کنم. این روزها با جدیت تمرین می کنم تا بتوانم عملکرد خوبی در مسابقات جهانی داشته باشم و به عنوان یک دونده محجبه زن در رقابت‌های جهانی نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشم.

وی ادامه داد: من رکورد ورودی مسابقات المپیک دانشجویان جهان را هم بدست آورده‌ام اما شنیده‌ام که قصد اعزام دوومیدانی کاران زن را به این رقابت‌ها ندارند. امیدوارم این طور نباشد چون در این مدت رکوردهای خوبی داشته‌ام و بدون شک می توانم عملکرد خوبی را در این رقابت‌ها داشته باشم.

طوسی تصریح کرد: برنامه تمرینم را از آقای گرگانی گرفته‌ام و به تنهایی در تهران تمرین می کنم.

وی در مورد مطالب مطرح شده در نشست خبری فدراسیون دوومیدانی درخصوص پیشنهاد رشوه 15 میلیون تومانی به ورزشکاران این رشته برای انصراف از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: چنین پیشنهادی به من نشده بود و حرفی هم در این مورد در "کوبه" ژاپن و پس از آن نشنیدم.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان شهریورماه سال جاری در "دائه جو" کره جنوبی برگزار می شود.