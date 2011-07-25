به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی تمام 420 سالن سینمای این کشور به سیستم دیجیتال مجهز شده و دیگر هیچ سالنی فیلم‌ها را به شیوه سی و پنج میلی متری به نمایش در نخواهد آورد.



به این ترتیب نروژ به اولین کشور جهان تبدیل شد که تمامی سالن های سینمایش دیجیتال هستند.برنامه نوسازی سینماهای نروژ از ماه ژوئن 2010 ( سیزده ماه پیش) آغاز شده و اکنون برنامه نوسازی و تجهیز سالن ها به امکانات نمایش دیجیتال یک سال زود تر از برنامه پیش بینی شده به پایان رسیده است.همزمان 80 درصد سالن‌های سینما در نروژ به سیستم نمایش سه بعدی هم مجهز شده اند.



یورگن استنسلاند مدیر موسسه فیلم اند کینو مهم ترین نهاد سینمایی کشور و متولی طرح نوسازی سالن های سینما در این باره گفت : این یک دستاورد بزرگ برای کشور نروژ است. باید از استودیو های سونی ، دیزنی ، فاکس ، پارامونت ، یونیورسال و برادران وارنر هم تشکر کنیم که در این طرح به ما یاری رساندند. ما خوشحالیم که مردم نروژ در هر نقطه ای از این کشور می توانند فیلم ها را با بهترین کیفیت ممکن تماشا کنند.