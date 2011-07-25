فضای سیاسی مسموم در آمریکا/ بحران بدهی ها ایالات متحده را فلج کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در شماره امروز خود نوشت : آمریکا چند روز دیگر بیشتر فرصت ندارد تا بر ورشکستگی دولت خود غلبه کند. البته جمهوریخواهان و دموکراتها تا کنون به هیچ تفاهمی برای غلبه بر کوه بدهی های آمریکا و مسائل بودجه این کشور دست نیافته اند. هر جناح به دنبال عملی کردن تصمیمات شخصی خود در این باره است. دیگر از اوباما نیز کاری ساخته نیست.

اشپیگل در ادامه به درماندگی مهمترین اقتصاددانان آمریکایی از جمله "لاورنس سومرس" از مهمترین مشاوران سابق اقتصادی اوباما در حل مسئله بحران اقتصادی آمریکا اشاره کرد.

وزیر سابق اقتصاد آمریکا همچنین اظهار داشته است هیچ کس نمی تواند منکر این شود که آمریکا مسائل جدی درباره بدهی ها دارد. ما باید با این مسئله مبارزه کنیم، اما اینکه برخی سیاستمداران ما با اعتبار مالی کشورشان بازی می کنند تا خواسته های سیاسی خود را پیش ببرند از نظر من عجیب است.

"لاورنس سومرس" که پروفسور دانشگاه هاروارد آمریکا نیز به شمار می رود، تنها کارشناسی در آمریکا نیست که نمایشی را که اخیرا بر سر مسائل بودجه در آمریکا به راه افتاده است، درک نمی کند. هر لحظه این کشور به ورشکستگی دولتی نزدیکتر می شود. اگر کنگره آمریکا تا دوم آگوست برای اعتبارهای جدید رای گیری نکند با توجه به میزان بالای بدهی های آمریکا، این کشور برای اولین بار در تاریخچه خود در پرداخت بدهی های خود ناتوان خواهد شد.

"سومرس" همچنین بر این عقیده است که بین این دو تفاوت بزرگی وجود دارد که آیا آمریکا بدهی های خود را نمی تواند پرداخت کند یا تصمیم گرفته است که به سوی ورشکستگی پیش رود. همه کسانی که با این افکار بازی می کنند اساس سیستم مالی کشور را به خطر انداخته اند.

اشپیگل در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ توافقی در این زمینه میان احزاب مخالف در آمریکا پیش بینی نمی شود، در بخش دیگری از این مطلب نوشت : "بوهنر" سخنگوی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا که هفته گذشته چندین بار با اوباما مذاکراتی را انجام داده است گفته است که رئیس جمهوری کشور ما بیشتر نگران انتخاب مجدد خود در این سمت است، اما آیا ما نباید بیشتر نگران کشور خود باشیم؟

اشپیگل در ادامه نوشت : فضای سیاسی در واشنگتن زهر آلود است. اوباما روز گذشته تنها با نمایندگان دموکرات مذاکراتی را انجام داد و در حال حاضر هیچ مذاکره ای دیگر با نمایندگان عالی رتبه جمهوریخواه وجود نداشته است. اوباما همچنین جمعه گذشته در جمع خبرنگاران عصبانیت خود را درباره موضع جمهوریخواهان آمریکایی اعلام کرد.

این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت : اخیرا هم دیگر مشخص نیست که کدام جناح به کدام پیشنهاد بله خواهد گفت تصمیمات متفاوتی در این راستا در واشنگتن شایع شده است.

اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب نوشت : زمان واشنگتن را تحت فشار قرار داده است. احتمالا جمهوریخواهان در نظر دارند تا چهارشنبه در مجلس نمایندگان که اکثریت در آنجا را در اختیار دارند تصمیمات خود را به رای بگذارند.

در ادامه این مطلب آمده است : هر چقدر زمان می گذرد اختلافات و کشمکشهای سیاسی دو جناح در آمریکا شدید تر می شود. جمهوریخواهان می ترسند که حزب آنها به عنوان مانعی برای حل بحران آمریکا ارزیابی شود. آنها می دانند که بیشتر آمریکاییها بر اساس نظر سنجی ها آنها را مسئول وضعیت بد و رکود اقتصادی می دانند.

البته در این میان کاخ سفید هم با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری 2012 نگران است. اوباما باید در سال انتخاباتی در انتظار بالا رفتن نرخ بیکاری در کشورش باشد که بسیاری از آمریکاییها، وی را مسئول آن می دانند.

اشپیگل در پایان این مطلب نوشت : بر اساس ارزیابی های کارشناسان، اعتبار مالی آمریکا چه احزاب مخالف به توافق برسند یا خیر، متزلزل خواهد شد.

