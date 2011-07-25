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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

باجولوند به مهر خبر داد:

سال گذشته 900 هزار نفرساعت آموزش در مرکز تربیت مربی ارائه شد

سال گذشته 900 هزار نفرساعت آموزش در مرکز تربیت مربی ارائه شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای گفت: سال گذشته حدود 900 هزار نفرساعت آموزش در مرکز تربیت مربی ارائه شد که این امر در راستای ارتقای سطح مهارت مربیان در کشور انجام شده است.

رضا باجولوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات آموزشی از مهمترین فعالیتهای این مرکز است و در چهارماهه اول امسال نیز حدود 200 هزار نفرساعت خدمات آموزشی به مربیان ارائه شده است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب در چهارماه اول امسال، حدود چهار هزار نفر در مرکز ما آموزشهای کوتاه مدت را فراگرفته اند.

این مسئول بیان کرد: مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی امر آموزش مربیان فی و حرفه ای است واقدامات مورد نیاز در خصوص این آموزش و ارائه خدمات آموزشی در این مرکز انجام می شود.

وی اظهار داشت: مربیان، وظیفه آموزش کارآموزان را بر عهده دارند و اگر مهارت و دانش مربیان افزایش یابد، ارائه آموزشها از سوی آنها به کارآموزان از نظر کیفی ارتقا می یابد.

توسعه مهارت آموزی از نظر کمی و کیفی بسیار ضروری است

این مسئول گف: توسعه مهارت آموزی از نظر کمی و کیفی بسیار ضروری است و برای تحقق این توسعه نیازمند وجود مربیان مجرب و ماهر هستیم.

باجولوند افزود: مرکز تربیت مربی تلاش می کند تا متناسب با نیازهای روز حرکت کند که این امر در خصوص مهارت و ارتقای دانش مربیان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: آموزشها بر اساس نیازسنجی آموزشی صورت می گیرد و هرساله مربیان در رشته های مختلف برای ارتقای سطح دانش و مهارت خود به مرکز ما می آیند و تحت آموزشهای مربوطه قرار می گیرند.

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای اضافه کرد: اگر سطح مهارت در کشور ما از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد، بسیاری از مشکلات حل می شود و اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت.

اشتغال در مشاغل مختلف نیازمند داشتن مهارت و دانش کافی است

وی افزود: اشتغال در مشاغل مختلف نیازمند داشتن مهارت و دانش کافی است که این امر، اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارت را بیش از پیش آشکار می کند.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج مستقر است.

کد مطلب 1366967

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