سال گذشته 900 هزار نفرساعت آموزش در مرکز تربیت مربی ارائه شد

رضا باجولوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات آموزشی از مهمترین فعالیتهای این مرکز است و در چهارماهه اول امسال نیز حدود 200 هزار نفرساعت خدمات آموزشی به مربیان ارائه شده است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب در چهارماه اول امسال، حدود چهار هزار نفر در مرکز ما آموزشهای کوتاه مدت را فراگرفته اند.

این مسئول بیان کرد: مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی امر آموزش مربیان فی و حرفه ای است واقدامات مورد نیاز در خصوص این آموزش و ارائه خدمات آموزشی در این مرکز انجام می شود.

وی اظهار داشت: مربیان، وظیفه آموزش کارآموزان را بر عهده دارند و اگر مهارت و دانش مربیان افزایش یابد، ارائه آموزشها از سوی آنها به کارآموزان از نظر کیفی ارتقا می یابد.

توسعه مهارت آموزی از نظر کمی و کیفی بسیار ضروری است

این مسئول گف: توسعه مهارت آموزی از نظر کمی و کیفی بسیار ضروری است و برای تحقق این توسعه نیازمند وجود مربیان مجرب و ماهر هستیم.

باجولوند افزود: مرکز تربیت مربی تلاش می کند تا متناسب با نیازهای روز حرکت کند که این امر در خصوص مهارت و ارتقای دانش مربیان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: آموزشها بر اساس نیازسنجی آموزشی صورت می گیرد و هرساله مربیان در رشته های مختلف برای ارتقای سطح دانش و مهارت خود به مرکز ما می آیند و تحت آموزشهای مربوطه قرار می گیرند.

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای اضافه کرد: اگر سطح مهارت در کشور ما از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد، بسیاری از مشکلات حل می شود و اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت.

اشتغال در مشاغل مختلف نیازمند داشتن مهارت و دانش کافی است

وی افزود: اشتغال در مشاغل مختلف نیازمند داشتن مهارت و دانش کافی است که این امر، اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارت را بیش از پیش آشکار می کند.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج مستقر است.