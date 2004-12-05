وزارت ارشاد گزارشي از وضعيت صنعت سينماي كشور به هيات دولت ارائه كرد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر در اين جلسه رييس ‌جمهور فرارسيدن سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع) را به عموم مردم تسليت گفت .

خاتمي تاكيد كرد: با توجه به نقش حضرت امام صادق (ع) در جريان تاريخي اسلام و تبيين معارف عاليه اسلامي و شيعي مراسم بزرگداشت ياد و شهادت آن بزرگوار بايد با توجه و حساسيت بيشتري انجام شود و دستگاه‌هاي دولتي نيز با برنامه‌ ريزي و حساسيت نسبت به برگزاري اين مراسم اقدام كنند .

در ادامه اين جلسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارشي از وضعيت صنعت سينماي كشور به هيات دولت ارائه كرد و هيات دولت نيز از خدمات همه‌ دست ‌اندركاران اين صنعت تشكر كرد .