منشور آموزشی فنی و حرفه ای البرز تدوین شد

تقی غیاثی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منشور آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در سال 90 تدوین شده که این امر به ارتقای برنامه ریزی ها کمک می کند.

وی ادامه داد: این امر در راستای کمک به تحقق امورمربوطه از جمله مشخص شدن اهداف صورت گرفته ضمن اینکه امر یادشده در حوزه های مختلف صورت گرفته است.

تدوین منشور کمک می کند تا انجام امور به نحو مطلوبتری پیش رود

این مسئول اظهار دات: تدوین منشور کمک می کند تا انجام امور به نحو مطلوبتری پیش رود و بازدهی کار در نهایت افزایش داتشه باشد.

غیاثی تبار اضافه کرد: ثبت نام اینترنتی متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت می گرد که این امر مربوط به بخشهای آموزش دولتی و غیردولتی است.

معاون پژوهش، آموزش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز افزود: همچنین دفترچه مربوطه برای البرز طراحی شده و پایگاه توزیع سیار نیز برپا می شود.

وی یادآور شد: این امر در راستای ارتقای سطح خدمات دهی و کاهش مشکلات انجام می شود و نتایج مطلوبی به همراه خود خواهد داشت.