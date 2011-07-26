حسین برزگر، تهیهکننده مجموعه "تلنگر" درباره تهیه این سریال که روزهای زوج از شبکه یک پخش میشود به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه با سبک مینیمالیستی ساخته شده است و سعی کردهایم در شش تا ده دقیقه پیامها را به صورت فشرده و مفید به بینندگان تلویزیون منتقل کنیم. این مجموعه با نگاهی تازه به موضوعهای اجتماعی، اخلاقی و دینی میپردازد.
وی در ادامه افزود: طراح اصلی مجموعه "تلنگر" خودم هستند و سوژهها را به نویسندگان میدهم و آنها هم مینویسم. تلاش کردیم در "تلنگر" هر آنچه را که در جامعه به صورت هنجار اشتباه جا افتاده یا هر هنجار درستی که مردم به خاطر روزمرگی زندگی شان فراموش کردهاند به آنها یادآوری کنیم.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: هدف من از تهیه این سریال فقط سرگرم کردن مخاطبان تلویزیون نبود، بلکه علاقمند بودم آنها نه تنها از دیدن سریال لذت ببرند، بلکه نکات مهمی را که در اثر زندگی ماشینی فراموش کرده اند، به یادشان بیاید. سعی کردهایم این سریال برای همه اقشار مثمر ثمر باشد.
برزگر در ادامه افزود: پرهیز از مستقیمگویی اصل مهمی است که سازندگان یک اثر نمایشی باید به آن توجه کنند. البته گاهی این مسئله مورد غفلت قرار میگیرد؛ اما باید دوستان به این مسئله توجه کنند. همانطور که در مجموعه "تلنگر" مشاهده کردید سعی کردهایم در قالب نمایش از مستقیمگویی پرهیز کنیم.
وی درباره بیان ساده قصهها در مجموعه "تلنگر" توضیح داد: تلاش کردیم قصهها خیلی ساده روایت شود تا برابی بیننده قابل لمس باشد و بتواند با شخصیتها و موضوع همذاتپنداری کند.
این تهیهکننده درباره سبک مینیمالیستی این مجموعه گفت: علاقمند بودم کاری تهیه کنم که برای بینندگان نه تنها حرف تازهای داشته باشد، بلکه از یک سبک نو بهره ببرم تا برای بینندگان لذتبخش باشد، بنابراین سبک مینیمالیستی را انتخاب کردم. زندگی مردم خیلی ماشینی شده و بیشتر دوست دارند کارهایی را ببینند تا در کمترین سرعت بتوانند نهایت استفاده را ببرند.
وی اظهار داشت: البته انتقال پیام در کوتاهترین زمان کار سادهای نیست، آن هم در مجموعهای که هر قسمت از آن یک داستان را دنبال خواهد کرد. باید تلاش کردیم اثر ویژگی جذب مخاطب را داشته باشد. علاوه بر آن سعی کردیم به لحاظ بازیگر کار تنوع داشته باشد. گرچه کار دشواری بود، اما موفق شدیم.
برزگر درباره انتخاب محمد درمنش برای کارگردانی این سریال توضیح داد: وقتی کارگردان این پروژه را قصد داشتیم، انتخاب کنیم فهرستی ازکارگردانان تهیه کرده و به شبکه ارائه کردیم. تا اینکه بعد از صحبتهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که محمد درمنش برای کارگردانی سریال تلویزیونی "تلنگر" گزینه خوبی است. امیدوارم سریال مورد رضایت مردم قرار گرفته باشد.
در مجموعه تلویزیونی "تلنگر" بازیگرانی چون سعید پیردوست، روشنک عجمیان، یوسف مرادیان، شراره رخام، امیر مولوی، صفا آقاجانی، محمدرضا غیاث آبادی، مهدی امینی خواه، ناصر فروغ، فاطمه طاهری، شهروز ابراهیمی، مهدی صباحی، علیرضا اولیا، آزاده ریاضی، بیتا کریم خانی، ساناز کمال وند، سیما مطلبی و ... بازی کردند.
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