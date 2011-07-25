اعلام آمادگی استان کرمان برای برگزاری جشنواره فیلم کودک

اسماعیل نجار به خبرنگار مهر گفت: مردم و مسئولان شهر کرمان علاقمند به برگزاری جشنواره فیلم کودک هستند، امکانات زیربنایی استان برای برگزاری جشنواره کافی است، اما تصمیم مسئولان به تنهایی نمی‌تواند ضامن برگزاری خوب جشنواره باشد. اعتباری که برای برگزاری یک جشنواره ملی و بین‌المللی لازم است با یک جشنواره استانی همخوانی ندارد و قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: نمی‌شود دستگاههای ملی بخواهند جشنواره برگزار کنند، بخشی از اعتبار را بدهند و از بودجه استانی استفاده کنند، بودجه محدود و مخصوص همه بخش‌های یک استان است، نمی‌توان با بودجه استانی جشنواره ملی برگزار کرد، از سویی دیگر گاهی مسئولان اعتبارها و بودجه را در تهران هزینه می‌کنند در حالی که نیروهای مستعد هر شهر باید از فرصت برگزاری جشنواره استفاده کنند و تجربه‌اندوزی کنند.

استاندار کرمان افزود: هر استان با توجه به اهداف و برنامه‌های خود، جشنواره‌هایی برگزار می‌کند که جایگاه استان را ارتقا می‌دهد، کرمان هم برنامه‌های فرهنگی هنری متعدد دارد، برگزاری جشنواره فیلم کودک هم می‌تواند یکی از آنها باشد اگر مسئولان و مدیران سینمایی بودجه و اعتبار کافی در اختیار استان قرار دهند و برگزاری جشنواره مانع تحقق اهداف استانی نشود.